[11.6 ACLEリーグステージ第4節](日産ス)

※19:00開始

主審:アデル・ハミス・アルナクビ

副審:アハメド・アルラシュディ、サベット・オベイド・スルール

<出場メンバー>

[横浜F・マリノス]

先発

GK 21 飯倉大樹

DF 5 エドゥアルド

DF 15 上島拓巳

DF 24 加藤聖

MF 17 井上健太

MF 28 山根陸

MF 35 榊原彗悟

MF 45 ジャン・クルード

FW 10 アンデルソン・ロペス

FW 11 ヤン・マテウス

FW 14 植中朝日

控え

GK 1 ポープ・ウィリアム

GK 31 白坂楓馬

DF 13 小池龍太

DF 2 永戸勝也

DF 39 渡邊泰基

DF 49 本間ジャスティン

MF 18 水沼宏太

MF 42 望月耕平

MF 46 浅田大翔

MF 6 渡辺皓太

FW 23 宮市亮

FW 9 西村拓真

監督

ジョン・ハッチンソン

[ブリーラム・ユナイテッド]

先発

GK 13 ニール・エザリッジ

DF 2 ササラク・ハイプラコーン

DF 5 ティーラトン・ブンマタン

DF 6 カーティス・グッド

DF 11 ディオン・クールズ

DF 92 キム・ミンヒョク

MF 10 ルーカス・クリスピム

MF 16 ケネス・ドゥーガル

MF 23 ゴラン・チャウシッチ

FW 7 ビッソリ

FW 9 スパチャイ・ジャイデッド

控え

GK 1 シワラック・テースーンヌーン

DF 20 マルセロ・ジャロ

DF 3 パンサ・ヘーミボーン

DF 40 タビナス・ジェファーソン

MF 18 アティット・バーグ

MF 27 ピティワット・スクジッタマクン

MF 8 ラタナコーン・マイカミ

MF 95 セクサン・ラトリー

MF 96 マテウス・バルガス

FW 19 クリゴール

監督

オスマール・ロス