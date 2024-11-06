横浜FMvsブリーラム・U スタメン発表
[11.6 ACLEリーグステージ第4節](日産ス)
※19:00開始
主審:アデル・ハミス・アルナクビ
副審:アハメド・アルラシュディ、サベット・オベイド・スルール
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 5 エドゥアルド
DF 15 上島拓巳
DF 24 加藤聖
MF 17 井上健太
MF 28 山根陸
MF 35 榊原彗悟
MF 45 ジャン・クルード
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
FW 14 植中朝日
控え
GK 1 ポープ・ウィリアム
GK 31 白坂楓馬
DF 13 小池龍太
DF 2 永戸勝也
DF 39 渡邊泰基
DF 49 本間ジャスティン
MF 18 水沼宏太
MF 42 望月耕平
MF 46 浅田大翔
MF 6 渡辺皓太
FW 23 宮市亮
FW 9 西村拓真
監督
ジョン・ハッチンソン
[ブリーラム・ユナイテッド]
先発
GK 13 ニール・エザリッジ
DF 2 ササラク・ハイプラコーン
DF 5 ティーラトン・ブンマタン
DF 6 カーティス・グッド
DF 11 ディオン・クールズ
DF 92 キム・ミンヒョク
MF 10 ルーカス・クリスピム
MF 16 ケネス・ドゥーガル
MF 23 ゴラン・チャウシッチ
FW 7 ビッソリ
FW 9 スパチャイ・ジャイデッド
控え
GK 1 シワラック・テースーンヌーン
DF 20 マルセロ・ジャロ
DF 3 パンサ・ヘーミボーン
DF 40 タビナス・ジェファーソン
MF 18 アティット・バーグ
MF 27 ピティワット・スクジッタマクン
MF 8 ラタナコーン・マイカミ
MF 95 セクサン・ラトリー
MF 96 マテウス・バルガス
FW 19 クリゴール
監督
オスマール・ロス
※19:00開始
主審:アデル・ハミス・アルナクビ
副審:アハメド・アルラシュディ、サベット・オベイド・スルール
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 5 エドゥアルド
DF 15 上島拓巳
DF 24 加藤聖
MF 17 井上健太
MF 28 山根陸
MF 35 榊原彗悟
MF 45 ジャン・クルード
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
控え
GK 1 ポープ・ウィリアム
GK 31 白坂楓馬
DF 13 小池龍太
DF 2 永戸勝也
DF 39 渡邊泰基
DF 49 本間ジャスティン
MF 18 水沼宏太
MF 42 望月耕平
MF 46 浅田大翔
MF 6 渡辺皓太
FW 23 宮市亮
FW 9 西村拓真
監督
ジョン・ハッチンソン
[ブリーラム・ユナイテッド]
先発
GK 13 ニール・エザリッジ
DF 2 ササラク・ハイプラコーン
DF 5 ティーラトン・ブンマタン
DF 6 カーティス・グッド
DF 11 ディオン・クールズ
DF 92 キム・ミンヒョク
MF 10 ルーカス・クリスピム
MF 16 ケネス・ドゥーガル
MF 23 ゴラン・チャウシッチ
FW 7 ビッソリ
FW 9 スパチャイ・ジャイデッド
控え
GK 1 シワラック・テースーンヌーン
DF 20 マルセロ・ジャロ
DF 3 パンサ・ヘーミボーン
DF 40 タビナス・ジェファーソン
MF 18 アティット・バーグ
MF 27 ピティワット・スクジッタマクン
MF 8 ラタナコーン・マイカミ
MF 95 セクサン・ラトリー
MF 96 マテウス・バルガス
FW 19 クリゴール
監督
オスマール・ロス