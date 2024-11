<CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR>



日時:2025年2月11日(火・祝)OPEN 16:00/START 17:00会場:神奈川・ぴあアリーナMMチケット:アリーナ席¥13,000 (税込) スタンド席:¥10,000 (税込) 全席指定11月26日(火)10:00より、ローチケ プレリクエスト 最速先行受付開始https://l-tike.com/kuroyume/