澤田 空海理、メジャー1stアルバムより新曲「告白」先行配信“最初で、最後の独白です。”
澤田 空海理が12月11日にリリースするメジャー第1弾配信アルバム『ひかり』より、収録曲「告白」が本日11月6日に先行配信された。
◆リリックビデオ
『ひかり』は澤田にとってメジャー移行後初となる配信アルバムとなり、昨年12月6日に配信したシングル「遺書」とそれに纏わる新曲6曲が収録されている。溢れる赤裸々な思いを吐露した「東京」、澤田の思いを象徴するかのような「ひかり」、アップテンポな楽曲に澤田らしいワードセンスが光る「すなおになれたら」などバラエティに富んだ全7曲の楽曲が揃った。
また、本日より『ひかり』のPre-add / Pre-saveキャンペーンがスタートした。応募者全員に『ひかり』の歌詞入りオリジナルポストカードがプレゼントされる。今週末には、アルバムの発売を記念した短編映画のイベント「紅茶と味噌汁」が開催される予定だ。
『ひかり』
2024年12月11日発売
各配信サイト：https://sorisawada.lnk.to/hikari
▼Pre-add / Pre-save 配信リンク
https://lnk.to/pre_hikari
▼Pre-add / Pre-save 応募フォーム
https://form.run/@cr-hikari-pre
［収録曲］
1.東京
2.すなおになれたら
3.告白
4.かみさま
5.仮題
6.遺書
7.ひかり
短編映画「紅茶と味噌汁」
［第一部］ 開場/開演：13:00/13:30
［第二部］ 開場/開演：16:30/17:00
映画上映後にミニライブとトークセッション有り
・チケット発売中
【受付URL】https://eplus.jp/sorisawada/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sorisawada-t/
ローチケ：https://l-tike.com/sorisawada/ Ｌコード：75459
お問い合わせ：HANDS ON ENTERTAINMAINT
MAIL：info@handson.gr.jp TEL：03-6812-9539(平日12:00-18:00)
＜澤田 空海理 単独公演「冬瓜と春菊」＞
開場/開演：17:15/18:00
出演：澤田 空海理
・チケット一般発売 11月11日(月) AM10:00~
【受付URL】
イープラス：https://eplus.jp/sorisawada/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sorisawada-t/
ローチケ：https://l-tike.com/sorisawada/ Ｌコード：70059
お問い合わせ：HANDS ON ENTERTAINMAINT
MAIL：info@handson.gr.jp TEL：03-6812-9539(平日12:00-18:00)
関連リンク
◆澤田 空海理 オフィシャルX