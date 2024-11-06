澤田 空海理が12月11日にリリースするメジャー第1弾配信アルバム『ひかり』より、収録曲「告白」が本日11月6日に先行配信された。

◆リリックビデオ

『ひかり』は澤田にとってメジャー移行後初となる配信アルバムとなり、昨年12月6日に配信したシングル「遺書」とそれに纏わる新曲6曲が収録されている。溢れる赤裸々な思いを吐露した「東京」、澤田の思いを象徴するかのような「ひかり」、アップテンポな楽曲に澤田らしいワードセンスが光る「すなおになれたら」などバラエティに富んだ全7曲の楽曲が揃った。

本日先行配信された「告白」は、ポップな曲調に乗せて、澤田の赤裸々な“独白”が胸を打つアルバムのリード曲となっている。先行配信にあわせて、YouTubeではリリックビデオが公開された。この映像は、吉田ハレラマが制作、今作の澤田のアーティスト写真、ジャケットを手掛けた長田果純の写真を使用したものとなっている。

また、本日より『ひかり』のPre-add / Pre-saveキャンペーンがスタートした。応募者全員に『ひかり』の歌詞入りオリジナルポストカードがプレゼントされる。今週末には、アルバムの発売を記念した短編映画のイベント「紅茶と味噌汁」が開催される予定だ。



『ひかり』


2024年12月11日発売
各配信サイト：https://sorisawada.lnk.to/hikari

▼Pre-add / Pre-save 配信リンク
https://lnk.to/pre_hikari
▼Pre-add / Pre-save 応募フォーム
https://form.run/@cr-hikari-pre

［収録曲］
1.東京
2.すなおになれたら
3.告白
4.かみさま
5.仮題
6.遺書
7.ひかり

短編映画「紅茶と味噌汁」

2024年11月10日(日) 青梅・CINEMA NEKO
［第一部］ 開場/開演：13:00/13:30
［第二部］ 開場/開演：16:30/17:00
映画上映後にミニライブとトークセッション有り

・チケット発売中
【受付URL】https://eplus.jp/sorisawada/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sorisawada-t/
ローチケ：https://l-tike.com/sorisawada/ 　Ｌコード：75459

お問い合わせ：HANDS ON ENTERTAINMAINT
MAIL：info@handson.gr.jp　TEL：03-6812-9539(平日12:00-18:00)

＜澤田 空海理 単独公演「冬瓜と春菊」＞

2024年12月15日(日) 代官山UNIT
開場/開演：17:15/18:00
出演：澤田 空海理
・チケット一般発売　11月11日(月) AM10:00~
【受付URL】
イープラス：https://eplus.jp/sorisawada/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sorisawada-t/
ローチケ：https://l-tike.com/sorisawada/　Ｌコード：70059

お問い合わせ：HANDS ON ENTERTAINMAINT
MAIL：info@handson.gr.jp　TEL：03-6812-9539(平日12:00-18:00)

関連リンク

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