¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛShou¡ÊALICE NINE.¡Ë¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈVerde/ ¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ö¿É¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¡×
¸½ºß¡¢³èÆ°Åà·ëÃæ¤Ç¤¢¤ëAlice Nine.¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëShou¤¬»Ï¤á¤¿¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦Verde/¤¬11·î6Æü¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØV/¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
ËÜºî¤Ï»ÏÆ°¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤Ë¿·¶Ê¤â²Ã¤¨¤¿Á´10¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£Shou¼«¤éÁ´¶Êºî»ìºî¶Ê¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¡ÖOverture/¡×¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤«¤é¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ì¿Í¤Ç¼ê¤¬¤±¤¿¡£¥¢¡¼¼Ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤âShou¤¬Ã´Åö¡£Verde/¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯£±Ëç¤ÎºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿º£ºî¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Shou¤Î»Ñ¡£º£ºî¤ÇÈà¤¬¤Ê¤Ë¤òÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤Ë¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤òËÜ¿Í¤ËÄ¾·â¤·¤ÆÃµ¤Ã¤¿¡£
◼︎Alice Nine.¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÄêµÁ¤Ç¤¤¿
¨¡¨¡¤Þ¤º¡¢8·î23Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡ã1st ONE-MAN SHOW ¡Ö²ÄÉÔ²Ä¡×¡ä¤Ç¡¢¡È¼«Ê¬¤Ï1¿Í¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï²Ä¤Ê¤Î¤«ÉÔ²Ä¤Ê¤Î¤«¡É¤òÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Shou¡§¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¡ÖKafka/¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤òºî¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤«¤é¡ÈÌ¤Íè¤¬ÉÔ²Ä¤À¤í¤¦¤¬²ÄÇ½¤À¤í¤¦¤¬ÌÄ¤é¤·¤Æ¤æ¤¯¡É¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·ëÏÀ¤ÏÀè½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸Á¥¤Ç¡¢¹ÓÇÈ¤ÎÃæ¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È·è°Õ¤Ç¤¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤ÏAlice Nine.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢°ì½ï¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Î¶Ê¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Shou¡§¥Ð¥ó¥É¤¬Åà·ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢Alice Nine.¤Î20¼þÇ¯¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¸Ä¿Í¤Î»×¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Alice Nine.¤ÏËÍ¤¿¤Á¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤È¤«¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÊý¡¢»öÌ³½ê¤ÎÊý¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬20Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢²¿¤â¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ä¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ë¡Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤é¡¢4Ì¾Ãæ3¿Í¤ÏÉ½¤Ë½Ð¤ë¤È±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ö¤³¤³¤Ç½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤¸¤ã¤¢¤Ê¤ó¤ÇÅà·ë¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÁªÂò¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡£Èà¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ð¥ó¥É¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤À¤±¡£¼êÃÊ¤ÏÊ¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³Æ¡¹Alice Nine.¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤òÂç»ö¤Ë»×¤Ã¤¿¾å¤Ç¤ÎÁªÂò¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Verde/¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é¤Îà¢·¯¤òÆþ¤ì¤¿5¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£à¢·¯¤Ï¡ÖAlice Nine.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£Íè¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢Alice Nine.¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÄêµÁ¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Verde/¤È¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¤Ê¤Ë¤«´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Shou¡§ËÍ¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Alice Nine.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ä¤ë¤È¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡£Alice Nine.¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÌÌ¤À¤È¡¢ËÍ¤Èº»²æ¤¬·ë¹½»÷¤Æ¤Æ¡£¹Í¤¨¤Ë¹Í¤¨¤ÆåÌÌ©¤Ë¤³¤È¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÐ¤·¤ÆNao¤µ¤ó¤Ï·×»»¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤ÉËÜÇ½Åª¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥®¥¿¡¼2¿Í¤ÏÆ°ÊªÅª¤Ê´¶¤¸¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌîÀ¸¤ÎÆ°ÊªÅª¤Ê´¶¤¸¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¡¢¹Ó¡¹¤·¤¤¼«Ê¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡Alice Nine.¤Ç¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤À¤«¤é¤³¤½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¹Ó¡¹¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Shou¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊShou¤µ¤ó¤¬Verde/¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÈ¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Shou¡§¤³¤ì¤Þ¤ÇSHIN¤È¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢HYDE¤µ¤ó¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ëµ¡²ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¤Ä¤Ä¤â¡¢²¶¤Ï¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Ï°ã¤¦Æ»¤ò¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤ÈºÇ¶á»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤ª¡ª¡¡¤½¤ó¤ÊÈ¯¸«¤¬¡£
Shou¡§¤¨¤¨¡£¤Ê¤ó¤«¡¢Æ°¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ±Ç¤¨¤ë¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£20Âå¤Îº¢¤«¤é¡ÖBUCK-TICK¤ÎÝ¯°æ¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¸«¤í¡×¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Shou¡§¤¨¤¨¡£»¶¡¹¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ°¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢Î©¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ó¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡½é¤á¤ÆAlice Nine.¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤¸¤Ä¤Ï»ä¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤«¤é¤½¤¦¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Shou¡§À³Ê¤¬¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ºÇ¶á¥á¥¿¥ë³¦·¨¤Î¿Í¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÏÃ¤¬¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿§¡¹¸¦µæ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¹Ó¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¤ê·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£²¶¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤½¤Ã¤Á´ó¤ê¤Ç¡£¥Î¥êÅª¤Ë¤â¥á¥¿¥ë¤È¤«¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤Ê¥Î¥ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë½¤¹Ô¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤·¤¿¤éÈ¯¸«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡©
Shou¡§ÂÎ´´¤È¤«¡¢½Å¿´°ÜÆ°¤È¤«¤¬¤¹¤´¤¯Ëá¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼åÅÀ¤È¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«Ä¾¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Àµ¤·¤¤À¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤¤¤È¡¢²Î¤Ï¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¸Ç¤á¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¡£¥á¥¿¥ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤¬¼«Ê¬¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤«¤éÆ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ã²ÄÉÔ²Ä¡ä¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢Îý½¬¤Î3³ä¤°¤é¤¤¤·¤«²Î¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ°¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¥Ö¥ì¥Ö¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¡£
¨¡¨¡¤¢¤ÎÆü¤Ï¡¢2²ó¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢¥Õ¥í¥¢¤ò²óÍ·¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£
Shou¡§¤¢¤ì¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿°Õ³°À¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡¤½¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤¹¤«¡©
Shou¡§¤¢¤Î¤È¤¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Alice Nine.¤Î¤È¤¤Ï¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ò¥í¥È¤ÈNao¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤ÎVerde/¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÍ¤¬»¶¤é¤«¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¨¡¨¡¤Ï¤Ï¤Ï¤Ã¡£
Shou¡§¤½¤ì¤â¤½¤ì¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥½¥í¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê²Î¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤Ö¤é¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤â¤¹¤´¤¤Æñ¤·¤¤¶Ê¤Ð¤«¤êºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£À¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢Âç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÉñÂæ¿¿¤óÃæ¤Ë¹½¤¨¤Æ¡¢°ÂÄê´¶¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç²Î¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡ã²ÄÉÔ²Ä¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¡£
Shou¡§¤Ï¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØV/¡Ù¤òºî¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¢¶Ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Ö¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê2¡Ë¤Ø
◼︎¡Ö¶»¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤ê·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥µ¡¼
¨¡¨¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Alice Nine.¤Ç¤Ï²Î»ì¤ò½ñ¤¡¢ºî¶Ê¤Ï¿ô¶Ê¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Shou¤µ¤ó¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÍÍ¡¹¤Ê³Ú¶Êºî¤ì¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¤Þ¤º¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Shou¡§¼«Ê¬¤Ï²»³Ú¤ÎÍýÏÀ¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Alice Nine.ÂçÈ¾¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤âºî¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¡È¤¤¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤òºî¤ì¤ë¿Í¡È¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç¼Â¾Ú¤Ï¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Á´¶Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼«¿È¤Ç¹Ô¤Ê¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤¹¤Í¡£À©ºî¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Shou¡§ºÇ½é¡¢ËÍ¤Ï¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Í¥²ð¡ÊG/ËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é¡Ë¤Ë¡Ö¥Õ¥ë¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¤Þ¤¸¤«¡¢¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£Í¥²ð¤Ï¤Ò¤È²ó¤êÇ¯²¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤ÅØÎÏ²È¤ÇÊÙ¶¯²È¤Ç¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë¶Ã¤¯¤Û¤É¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÌ´¤ò²õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Í¥²ð¤¬¤¤¤ë¤È¡¢ÉáÄÌ¤Î²¿ÇÜ¤âÎý½¬¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤³¤Ã¤Á¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡¢¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Shou¡§¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÍ¥²ð¤Ë¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤ì¤¿¤é¤Í¡¢¤½¤ì¤Ï±þ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Ì¤ë¤¤·»µ®¤ÎÇØÃæ¤Ï¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£
¨¡¨¡¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¶Ã¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Shou¡§ Alice Nine.¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÇ¯Îð¤¬¶á¤¤¤«¤é¡¢ Îã¤¨¤Ð²¶¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç¥¡¼¤¬¶ì¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ö¥¡¼²¼¤²¤è¤¦¤«¡×¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤³¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÎÍ¥¤·¤¤ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¥²ð¤ß¤¿¤¤¤Ê°ì²ó¤ê¤â²¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¾ï¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó´¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
Shou¡§²¶¡¢À³Ê¤¬ÂÎ°é²ñ·Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢ÀèÇÚ¤Ë¤Ï¥Ó¥·¥Ã¤È¤·¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤·¡¢¸åÇÚ¤Ë¤Ï¥À¥µ¤¤¤È¤³¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£¸åÇÚ¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢Shou¤µ¤ó¤Î³°¸«¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Shou¡§ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡¡²¶¤ÏÂÎ°é²ñ·Ï¤Î²ô¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤Ê¤ë¤È´¶¼Õ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ¯¤¤¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¡£Ë»¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢±ó¤¤¤Î¤Ë¡¢ÅÅ¼ÖÄÂ¤â¹â¤¤¤Î¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ä¡Ä¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«¿Í°ìÇÜ½Ð²á¤®¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¤Ï¤Ï¤Ï¤Ã¡£¤ä¤µ¤·¤¤²¦»ÒÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÜÅö¤ÏÂÎ°é²ñ·Ï¤ÎÃË¤é¤·¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Shou¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ÏÍ§¾ð¡¢µ¤¹ç¡¢ÅØÎÏ¡¢º¬À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¤¤¦¤È¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌÜ¾å¤Î¿Í¤ÏÎ©¤Æ¤Ä¤Ä¡¢Ãç´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢²ó¤ê¤Î´üÂÔ¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç±þ¤¨¤Æ¡¢¸åÇÚ¤âÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡£¶Ú¤ÎÄÌ¤Ã¤¿ÃËµ¤¤Î¤¢¤ë¹ÅÇÉ¤ÊÀ³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Shou¡§¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¤Î¤¬1ÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤³10Ç¯¤°¤é¤¤¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¼«Ê¬¤Ï¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ï¥á¥¿¥ë¥³¥¢¤È¤«¤¬¹¥¤¤Ç¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏBRAHMAN¤ä»³Íò¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤±¤ì¤É¤â¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Shou¤µ¤óËÜÍè¤Î¿Í´ÖÀ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¥Õ¥¡¥ó»×¤¤¤Ê¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ÎShou¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬»×¤¤Éâ¤«¤ÖºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Shou¡§º£²óVerde/¤Ç³Ú¶Ê¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢LM.C¤ÎAiji¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¡ÖAlice Nine.¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÇ¤½Ð¤·¤Ê¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö³Î¤«¤Ë¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤Ê¤êËÍ¤Ï¿·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤¦´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¤³¤³¤«¤é¥½¥í¤ÇÊâ¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÆÍ¤Êü¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯Ç¼ÆÀ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¥Ð¥ó¥ÉÅà·ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿É¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³Ú¶Ê¤ÏAlice Nine.¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¶ÊÄ´¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢²Î»ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÅ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£À¨¤¯¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢ÎÞ¤ò¿¡¤¤¤Æ°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Î»þÂå¡¢¤â¤¦ÀÎ¤ß¤¿¤¤¤Ë²Î»ì¥«¡¼¥É¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é²»³Ú¤òÄ°¤¯¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ä¤³¤¤¤°¤é¤¤¤Ë¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈÁê¼ê¤ËÄÌ¤¸¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤¢¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿²Î»ì¤ÎÆâÍÆ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¤È¡£
Shou¡§¤Ï¤¤¡£ËÍ¤âAlice Nine.¤¬Åà·ë¤¹¤ëÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢2²ó¤°¤é¤¤ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥Ð¥ó¥É¤¬Åà·ë¤·¤ÆÈá¤·¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤òÈá¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤À¤«¤é¡¢ÃËµã¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¤½¤ì¤ËÊó¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢º£²ó¤Î²Î»ì¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢Shou¤µ¤ó¤Ê¤ê¤ËºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Shou¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·ë²ÌÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢Èá¤·¤ó¤À¤ê¡Ö¶»¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤ê·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¤±¤¸¤á¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¢¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤³¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀ¿¼Â¤ÇÀÕÇ¤´¶¤¬¤¢¤ëShou¤µ¤ó¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¼ýÏ¿¶Ê¤«¤é¿ô¶Ê¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£[ kei ]¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖLunaris/¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥À¥ó¥¹¥Ó¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ë¤Î¤»¤¿¥á¥í¥Ç¥£¤¬ßê¤á¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö½Å¤Í¤Î¥µ¥Ó¥Ï¥â¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
Shou¡§¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¥´¥·¥Ã¥¯¡¢¥á¥¿¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤«¤Ë¤½¤³¤È¤Ï°ã¤¦À¤³¦¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö½Å¤Í¤ÎÀ¼¤Ï¡¢A9»þÂå¤ËL¡ÇArc-en-Ciel¤Îken¤µ¤ó¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ken¤µ¤ó¤ÏL¡ÇArc-en-Ciel¤Î¶Ê¤Ç¤â¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö²¼¤ò¤è¤¯Æþ¤ì¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â [ kei ]¤Á¤ã¤ó¤Èken¤µ¤ó¤âÃç¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ken¤µ¤ó¥¤¥º¥à¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡¡ã²ÄÉÔ²Ä¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿¾×·âºî¡ÖDeus/¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Shou¡§¸µ¡¹¤Ï½÷ÀÀ¼Í¥¤µ¤ó¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥²¡¼¥à²»³Ú¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¼õ¤±¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½÷À¤À¤«¤é¥¡¼¤â¹â¤¤¤·¡¢¥²¡¼¥à²»³Ú¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀï¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤â¤¹¤´¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£¼«Ê¬¤¬²Î¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂêºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Î°Õ¸þ¤ÇÊÌ¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¹¤è¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼«Ê¬¤Ç²Î¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ºî¤Ã¤¿Åö½é¤«¤é¡¢ÁÈ¶Ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Shou¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¥Ç¥â¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÇ»¸ü¤Ê³Ú¶Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖStars/¡×¤Ï¡¢Shou¤µ¤ó¤Î½À¤é¤«¤¯¤Æ´Å¤¤À¼¤¬¼ª¿´ÃÏ¤è¤¯¶Á¤¤¤Æ¤¤Æ¡£¶Ê¤Î¸åÈ¾¡¢¥É¥é¥à¥ó¥Ù¡¼¥¹¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Ä¾Á°¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤Î½èÍý¡£À¼¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²»Áü¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬¤Þ¤¿¡¢À±¶õ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Shou¡§´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊµÜÂô¸¼£¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡¡¤À¤«¤éÀ±¤¬Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Shou¡§¤Ï¤¤¡£¡Ê¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»¤ÎÌë¡×¤Î¡Ë¥«¥ó¥Ñ¥Í¥ë¥é¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÆüËÜ¸ì¤ò¾è¤»¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
Shou¡§±Ñ¸ì¤Ã¤Æ¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ê¥º¥à¤¬¾¡¼ê¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤±¤É¡¢2023Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãYOASOBI¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡£ÆüËÜ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Èºî¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Î¤Þ¤Þ¡¢À¤³¦¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¤âÆüËÜ¸ì¤È¡¢ÆüËÜ¤Î²ÎÍØ¶ÊÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤òÂ¿¤¯ºÎÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤·¤Æ¡¢º£ºî¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖLily/¡×¡£¤»¤Ä¤Ê¤¤¤Î¤«ÌÀ¤ë¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î´Ö¤ò·Ò¤°Í¥¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ï²ÎÍØ¶Ê¤ÎÍ×ÁÇ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤É¤³¤«ÆÈÆÃ¤Ç¡£¤½¤ì¤òÅ°Äì¤·¤ÆÈþ¥á¥í¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Shou¡§ËÍ¤ÏSHINee¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤ÏËÜ¹ñ¤Ç¤ÏÄ©ÀïÅª¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç½Ð¤¹¤â¤Î¤ÏJ-POP¤ò°Õ¼±¤·¤¿¶Ê¤ò¤Á¤ã¤ó¤È²Î¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¡ÖLily/¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Îºî²È¤¬ÆüËÜ¿Í¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÈÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡É¤È½ñ¤¤¤¿¶Ê¡Ä¡Ä¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡1ÈÖºÇ¸å¤Î¡ÖOverture/¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤ÏShou¤µ¤ó¤Î¤É¤ó¤Ê°Õ»×É½¼¨¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Shou¡§Á´¶ÊËÍ¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç´°À®¤µ¤»¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬£±¤Ä¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð[ kei ] ¤Á¤ã¤ó¤ÏÁ´¶Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¦[ kei ]¤µ¤ó¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡©
Shou¡§¤Ï¤¤¡£¤½¤ì¤Ç£Ä£Ô£Í¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Î¥¤¥ó¥¹¥È²»³Ú¤À¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¤Ã¤Æ¤ëÀ¼¤È¤«¡¢¤ï¤¶¤È¼«Ê¬¤Îiphone¤ÇÏ¿¤Ã¤Æ²»¼Á¤ò°¤¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£Í·¤Ö´¶¤¸¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡Shou¤µ¤ó¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Ç²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¡©
Shou¡§¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¨¡¨¡²Î»ì¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤ß¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥»¥ó¥¹¡£¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Shou¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Shou¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Alice Nine.¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ©ºî¿Ê¹Ô´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÀ¤¤Ë³«¤±Êü¤Ä¤Î¤Ê¤éËÍ¤Î¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡£
¨¡¨¡Verde/¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖThe Wanderer/¡×¼«ÂÎ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò´Þ¤á¡¢³Ú¶Ê¡¢²»¿§¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¡¢¤½¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
Shou¡§¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´¶Ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯åÌÌ©¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È½¸Ãæ¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¡ÖÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¬¡¢°ìÄ°¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£²ó¤Ï·ë¹½¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤°¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÏÎ©¤Æ¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡11·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãVerde/ Hybrid Tour 2024àWanderlust/á¡ä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¸ø±é¤Ç¤ÏÉðÎÜ¤µ¤ó¡¢·´»³¸ø±é¤Ç¤ÏHIROTO¤µ¤ó¡¢²£ÉÍ¸ø±é¤Ç¤Ï[ kei ]¤µ¤ó¤È¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò£±£²·î£·Æü¡¢¿·½ÉReNY¤Ç¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÈVerde/»ÏÆ°1Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
Shou¡§V·Ï¥·¡¼¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½ÌµÍý¥²¡¼¤È¤¤¤¦¤«Æñ¤·¤¯¤Æ¡£¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢Verde/Ã±ÂÎ¤È¤·¤Æ¤âÂ¾¤Î¥Ð¥ó¥É¤È¤ä¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ãDEZERT PARTY Vol.16¡ä¤Ë¤â½Ð¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡º£¸å¤ÎVerde/¤Î³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Shou¡§ÀÅ¤ÈÆ°¤Ç¡¢1ÅÙ¥á¥¿¥ë¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤í¤¦¤«¤Ê¤È¡£¤¢¤È¤Ï¡¢MUCC¤Îíýàç¤µ¤ó¤ËÊ¸³Ø¤È¤«Ï¯ÆÉ¤È¤«¤ä¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊºîÉÊ¤òºî¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÁ´Á³°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÊúÉé¤ò¤Ò¤È¤³¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Shou¡§Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¤ª¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¤Û¤¦¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÅìÛê¾Í·Ã
1st ¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØV/¡Ù
◼︎½é²ó¸ÂÄêÈ×
ÉÊÈÖ:REG-0001 ÀÇ¹þ¡ï9,680
◼︎ÄÌ¾ïÈ×
ÉÊÈÖ: REG-0002 ÀÇ¹þ¡ï3,300
¡ÎCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï2TYPE¶¦ÄÌ
01.Red/
02.Kafka/
03.Lunaris/
04.Hope/¡¡
05.Deus/
06.Vengeance/
07.Stars/
08.Lily/
09.The Wanderer/
10.Overture/
¡ÎBlu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï
01.The Wanderer/(Music Video)
02.Hope/(Music Video)
03.Lunaris/(Music Video)
04.Stars/(Music Video)
05.Red/(Music Video)
06.Kafka/(from Verde/ 1st ONE-MAN SHOW¡Ö²ÄÉÔ²Ä¡×)
¡ãVerde/ Hybrid Tour 2024àWanderlust/á¡ä
11.17(Æü)µþÅÔFAN J ONEMAN
11.23(ÅÚ)·´»³HIPSHOT JAPAN w/ HIROTO
11.24(Æü)±§ÅÔµÜHEAVEN'S ROCK VJ-4 ONEMAN
12.1(Æü)²£ÉÍBronth. w/ [ kei ]
-TOUR FINAL-
12.7(ÅÚ)¿·½ÉReNY ONEMAN
Support member
G:Í¥²ð¡ÊËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é)
B:à¢¡ÊËàÅ·Ï°¥ª¥Ú¥é)
Dr:KEN'ICHI
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Verde/ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Verde/ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë