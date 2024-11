【PS5 Pro】11月7日 発売予定価格:119,980円

いよいよ11月7日に発売されるPS5 Pro。レイトレーシングやAIによって強化された超解像技術によって鮮明さを実現するPlayStation スペクトルスーパーレゾリューションや、陰影や光の反射を再現するレイトレーシングなどのグラフィックス性能のほか、対応するゲームであれば60~最大120fpsでプレイ可能になるなど、通常のPS5から性能が強化されている。

そこで注目されるのが、タイトルが「PS5 Pro Enhanced」に対応するかどうか。PS5 Pro Enhanced対応のタイトルは、PS5 Proの機能を活用できるからだ。「FINAL FANTASY VII REBIRTH」では、PS5 Proの発売前の11月5日にエンハンスモードが実装され、60fpsと高い解像度が両立された。

本稿では、PS5 Pro EnhancedやPS5 Proに関するニュースをまとめて紹介する。

