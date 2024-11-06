¡Ø¥¥ã¥×Íã¡Ù¹â¶¶ÍÛ°ì¤¬½é´Æ½¤¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¥Ð¥È¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ø¥Ï¥¸¥á¤È¥±¥ó¤È¥»¥Ä¡ÙºÇ¿·ÈÇ¤¬¸ø³«¡¡
¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦¹â¶¶ÍÛ°ì»á´Æ½¤¡¢¸ÍÅÄË®ÏÂÀèÀ¸ºî²è¤ÎWeb Movie¡Ø¥Ï¥¸¥á¤È¥±¥ó¤È¥»¥Ä¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ÈÇ¡Ø»þ¶õ¤ò±Û¤¨¤·ÅÁ¥»¥Ä¡ÙÊÓ¤¬¡¢11·î1Æü¤«¤éYouTube¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWeb Movie¡Ø¥Ï¥¸¥á¤È¥±¥ó¤È¥»¥Ä¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ÈÇ¡Ø»þ¶õ¤ò±Û¤¨¤·ÅÁ¥»¥Ä¡ÙÊÓ¥«¥Ã¥È¤Û¤«
¡Ø¥Ï¥¸¥á¤È¥±¥ó¤È¥»¥Ä¡Ù¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÂè1ÃÆ¤ò¸ø³«¡£¡ÖÁí½¸ÊÔ¡×¤È¡ÖÂè1¡Á6ÏÃ¡×¤ÎYouTubeºÆÀ¸²ó¿ô¤ÏÎß·×Ìó560Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè2ÃÆ¤ÏÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ôÌó466Ëü²ó¡£¹ç¤ï¤»¤Æ1000Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¹¹ðÂç¾Þ¡×¤Ç¤â¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ Web Movie¡×¤È¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¸ø³«Ãæ¤ÎÂè3ÃÆ¤Ï¿·¾Ï¤ËÆÍÆþ¡£Ì¤ÃÎ¤ÎÏÇÀ±¡Ö¥·¥¢¥ïÀ±¡×¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¤á¤°¤ë¡¢¥Ï¥¸¥á¤È¥±¥ó¤È¥»¥Ä¤ÎÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤òÉÁ¤¯¡£¥»¥Ä¡¦¥Î¥¤¥¨¤ÎÀ¼Í¥¤ÏÂè1ÃÆ¤ÈÂè2ÃÆ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Ê¡¸¶°½¹á¤¬Ì³¤á¤ë¡£¸½ºß¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¡¸¶¤Ï¡Ö¥Ï¥¸¥á¤È¥±¥ó¤È¥»¥Ä¤Ï¡Ö¥Ï¥¸¥á¡×¡Ö¥±¥ó¡×¡Ö¥»¥Ä¡×¤·¤«¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï¤½¤Î°ì¸À¤ËÀº°ìÇÕµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯ÌÜ¤È¤â¤Ê¤ë¤ÈÈà½÷¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÉÔ»×µÄ¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¼ýÏ¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¾Ï¤Ç¤Ï¥Ð¥È¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö1Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÏÍÉ¤ìÆ°¤ËÝÏ®¤¹¤ë²µ½÷¤À¤Ã¤¿¥»¥Ä¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÏÃ¤¹Ê¡¸¶¡£ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾×·â¤ÎCM¤â3Ç¯ÌÜ¡£º£²ó¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¤è!¡¡¥Ð¥È¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Å¸³«¤Ç¤â¶ù¤«¤é¶ù¤Þ¤Ç¹â¶¶ÍÛ°ìÀèÀ¸¥ï¡¼¥ë¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢²èÌÌ¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤ÇÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¥¨¡¼¥¹»¦¤·¤ÏÁþ¤á¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤ÎÁáÅÄ¤¯¤ó¤Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥È¡×¤âÀ³Ê¤âÆóËç¿Ï¤À
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWeb Movie¡Ø¥Ï¥¸¥á¤È¥±¥ó¤È¥»¥Ä¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ÈÇ¡Ø»þ¶õ¤ò±Û¤¨¤·ÅÁ¥»¥Ä¡ÙÊÓ¥«¥Ã¥È¤Û¤«
¡Ø¥Ï¥¸¥á¤È¥±¥ó¤È¥»¥Ä¡Ù¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÂè1ÃÆ¤ò¸ø³«¡£¡ÖÁí½¸ÊÔ¡×¤È¡ÖÂè1¡Á6ÏÃ¡×¤ÎYouTubeºÆÀ¸²ó¿ô¤ÏÎß·×Ìó560Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè2ÃÆ¤ÏÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ôÌó466Ëü²ó¡£¹ç¤ï¤»¤Æ1000Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¹¹ðÂç¾Þ¡×¤Ç¤â¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ Web Movie¡×¤È¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¾Ï¤Ç¤Ï¥Ð¥È¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö1Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÏÍÉ¤ìÆ°¤ËÝÏ®¤¹¤ë²µ½÷¤À¤Ã¤¿¥»¥Ä¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÏÃ¤¹Ê¡¸¶¡£ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾×·â¤ÎCM¤â3Ç¯ÌÜ¡£º£²ó¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¤è!¡¡¥Ð¥È¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Å¸³«¤Ç¤â¶ù¤«¤é¶ù¤Þ¤Ç¹â¶¶ÍÛ°ìÀèÀ¸¥ï¡¼¥ë¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢²èÌÌ¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤ÇÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¥¨¡¼¥¹»¦¤·¤ÏÁþ¤á¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤ÎÁáÅÄ¤¯¤ó¤Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥È¡×¤âÀ³Ê¤âÆóËç¿Ï¤À