元King & Princeのメンバーでソロアーティストとして活動する岩橋玄樹が、韓国のボーイズグループ・MYNAMEのリーダーであるGUN WOO(コヌ)とコラボすることが6日、発表された。コラボ楽曲は、岩橋の3rdアルバムに収録される。岩橋の3rdアルバム『I’m A Hero』(12月18日リリース)のトラックリスト全10曲が発表された。コヌとのコラボ楽曲「We Walk Together feat. GUN WOO(MYNAME)」が収録される。

岩橋は「鳥肌が立ちました。ライブで歌うことも想像できたし、この曲を聞いたら、曲に対してのエナジーっていうのをみんなが感じ取れる曲だなって思いました。コヌさんに一緒に歌っていただいて、本当にすごくうれしく思っています。ありがとうございます!」と喜びのコメント。コヌは「日本のアーティストとコラボをして、レコーディングしたのは初めてなのでとてもうれしいです。すごく良い曲だし、ライブで歌ったらみなさんにも喜んでもらえる曲になったと思います。岩橋玄樹さんとこの曲でコラボすることができてうれしく、感謝の気持ちでいっぱいです」と伝え、「みなさんの反応がすごく楽しみです!」と期待を寄せた。【岩橋玄樹3rdアルバム『I’m A Hero』トラックリスト】1. LABYRINTH2. Lonely feat. Sean Leon3. あたしだけのスーパーマン feat.コレサワ4. ハルカナ音色5. カルミア6. Super Star7. 花、暖かく8. Don’t Need A Reason9. TREASURE10. We Walk Together feat. GUN WOO(MYNAME)Bonus Track11. あたしだけのスーパーマン(Acoustic Version)