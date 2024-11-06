¡Ú»³ÍÛ¥ª¡¼¥È¡ÛÅöÃÏ¹¥ÁêÀ¤ÎËÌ»ÔÍ£¤¬¹¥È¯¿Ê¡ÖÄ¾Àþ¤¬¥á¥Ã¥Á¥ã¤¤¤¤¡×
¡¡»³ÍÛ¥ª¡¼¥È¤Î¡ÖÂè£¸²óÀô²°¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£¶Æü¡¢Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡£±£±£Ò¤Ç£³£·´ü¤Î¿·¿Í¡¦ËÌ»ÔÍ£¡Ê£²£°¡áÉÍ¾¾¡Ë¤Ï¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤¹ÂçÆ¨¤²¤Ç²÷¾¡¡¢¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö»³ÍÛ¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£Ç¯£±£¹²ó¤¢¤ë£±Ãå¤Î¤¦¤Á¡¢»³ÍÛ¤Ï£¸²ó¡£ÃÏ¸µ¡¦ÉÍ¾¾¤Î£µ²ó¤ò¾å²ó¤ë¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤À¤¤¤Ö½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾Àþ¤¬¥á¥Ã¥Á¥ã¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÁö¤ë¥³¡¼¥¹¤¬°¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤É¡¢»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âìÅÍß¤Ë¾åÀÑ¤ß¤òµá¤á¤ë¹½¤¨¡£¡Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¾è¤êÌ£¤ò¤â¤¦¾¯¤·ÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾è¤ê¤ä¤¹¤¤´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¡£³Ú¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¼þ¤ê¤òÄ´À°¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¡£¸½¾õ¤Ë´Å¤ó¤¸¤Ê¤¤¤Î¤âº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¤À¡£¸½ºß¤ÏºÇ½Å¥Ï¥ó¥Ç¤Î£µ£°¥á¡¼¥È¥ëÁ°¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¥Ï¥ó¥Ç¤â²¼¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢¸å¤í¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£Àá¡¢¼Â¤ê¤¢¤ë³«ºÅ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¡Ö¼¡Áö¤ÏÉÍ¾¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡££²ÆüÌÜ¡¢»îÁö¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£