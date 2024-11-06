【PHOTO】少女時代 ユリ＆KARA スンヨン＆VIVIZら、映画「グラディエーターII」VIP試写会に出席
5日午後、ソウル龍山（ヨンサン）区CGV龍山アイパークモールで映画「グラディエーターII 英雄を呼ぶ声」のVIP試写会が行われ、少女時代のユリ、KARAのスンヨン、VIVIZ、ソン・ジュノ＆キム・ソヒョン夫婦、射撃の国家代表キム・イェジ、ミスコリア出身のビューティーモデルイ・ヨンイン、歌手のLANA、インフルエンサーのダシャ・テゥアランらが参加した。
同作は、ローマ帝国軍の侵攻により愛する妻を殺され、捕虜として拘束されたルシアス（ポール・メスカル）が、復讐を胸にコロセウムで待ち受ける戦いへと踏み出していく様子を描いた。
・コ・ス＆少女時代 ユリ主演の新ドラマ「仮釈放審査官イ・ハンシン」ポスターを公開
・KARA スンヨン、10月21日放送のTBS「ラヴィット！」に初出演決定！
同作は、ローマ帝国軍の侵攻により愛する妻を殺され、捕虜として拘束されたルシアス（ポール・メスカル）が、復讐を胸にコロセウムで待ち受ける戦いへと踏み出していく様子を描いた。
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