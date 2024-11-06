½ÉÇñÀè¤Ë¸«ÃÎ¤é¤ÌÃËÀ¤¬¡Ä²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ç¡Ö½÷Í§Ã£¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×ÍýÍ³
Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤ÉÃç¤Î¤¤¤¤Í§Ã£¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âÎ¹Àè¤ÇÍ§Ã£¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤â¤Î¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£¸å¤âÍ§Ã£¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ç½÷Í§Ã£¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢½ÉÇñÀè¤Ë¸«ÃÎ¤é¤ÌÃËÀ¤òÏ¢¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½ÉÇñÀè¤Ë¸«ÃÎ¤é¤ÌÃËÀ¤òÏ¢¤ì¹þ¤à
¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ¤¬ÍÌ¾¤Ê¾ì½ê¤Ë¿ÆÍ§¤È¤Õ¤¿¤ê¤ÇÎ¹¹Ô¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¿ÆÍ§¤¬¡Ø°û¤ßÊªÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Í¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1»þ´Ö¤¿¤Ã¤Æ¤âÊÖ¿®¤¹¤éÍè¤º¡Ä¡Ä¡£»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ØÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¿¤é·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤«¤éÏ¢Íí¤·¤Æ¡ª¡Ù¤ÈLINE¤·¤Æ½É¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¿ÆÍ§¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤È¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¶Ã¤¤¤Æ¡Ø¤½¤ìÃ¯!?¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤µ¤Ã¤¥Ê¥ó¥Ñ¤µ¤ì¤ÆÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥É¥ó°ú¤¡£¡Ø»ä¤Ïº£Ìë¤½¤ÎÉÛÃÄ¤Ç¿²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î!?¡Ù¤Èµ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯7·î¡Ë
¢¦ Ï¢Íí¤â¤»¤º¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢½É¤ËÃËÀ¤òÏ¢¤ì¹þ¤à¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÊÑ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¥¤¥ä¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖÍ§Ã£¤Èµ÷Î¥ÃÖ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È»¡¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£