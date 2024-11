11月6日 公開

コトヤマ氏のイラスト

漫画家のコトヤマ氏は11月6日、自身のXにて読み切りマンガ「ミナソコ」の告知イラストを公開した。

本日11月6日に発売された「週刊少年サンデー 2024年50号(小学館)」に読み切り作品「ミナソコ」の前編が掲載された。こちらは「だがしかし」や「よふかしのうた」を手掛ける漫画家・コトヤマ氏の新作。Xにて掲載をお知らせするイラストにメッセージを添えたポストが公開された。

なお、11月13日発売の「週刊少年サンデー 2024年51号」には後編が掲載予定となっている。

「週刊少年サンデー 2024年50号」に「ミナソコ」前編が掲載

