LANAが、自身初となるアルバム『20』を11月13日にリリースすることを発表した。さらに本日11月6日より、アルバムからの先行配信曲「No.5」が配信開始に。こちらの楽曲は、ZOT on the WAVEとdubby bunnyの両氏による爽やかかつアタックの強いギターサウンドが特徴的なトラックの上で、LANAがアーティスト稼業の苦楽を力強くも軽やかにラップする、まさにアルバムモードの幕開けにふさわしい一曲となっている。

配信限定アルバム『20』



2024/11/13リリース先行配信「No.5」:https://lnk.to/QTuVGkIN01. Street Princess02. No.503. Still Young More Rich (feat. Watson)04. For Life05. 202106. it’s okay07. 24/7 YOU...08. TURN IT UP (feat. Candee & ZOT on the WAVE)09. L7 Blues10. 9911. HATE ME12. ティファニーで朝食を (with LEX)