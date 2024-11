人気のペンギンキャラがまさかのコラボ!

世界で一番有名なペンギンこと「ピングー」とサンリオの「タキシードサム」がコラボレーションを果たし、2024年11月13日(水)よりコラボグッズを順次発売する。コラボグッズは京王百貨店新宿店(東京都新宿区)にて開催中の「ピングー POP UP STORE」にて初お披露目される。■うれしいけど、どうして今?コラボが実現した理由とは

コラボ限定のオリジナルアートはとびきりハッピーなデザイン!

妹のピンガも飛び入り参加

「Tシャツ」(3850円)

「エコバッグ」(3300円)

「トートバッグ」(3080円)

「フォンタブ」(1650円)

「リール付きパスケース」(2750円)

「コレクション缶バッジ」(各440円)

「アクリルキーホルダー」(各770円)

「アクリルスライドミラー」(1320円)

「ウェットティッシュ缶」(550円)

「ミニクリアポーチ」(990円)

「ハンドタオル」(1320円)

「ポーチ」(1980円)

「巾着」(2200円)

「折りたたみコーム」(990円)

「コインケース」(1650円)

「サーモステンレスボトル」(2750円)

「おくすり手帳カバー」(550円)

「クリアファイル」(440円)

「シャープペン」(550円)

「ボールペン」(550円)

「ステッカー」(各385円)

「アクリルスタンド」(1320円)

「アクリルコースター」(各1430円)

「アクリルマグネット」(各880円)

「キャラファインマット」(1980円)

「ブランケット」(3850円)

「フレームマグネット」(各660円)

「マグカップ」(1980円)

「マグネットクリップ」(550円)

「缶詰パン」(864円)

2000円以上の購入でもらえる非売品のポストカード(※なくなり次第終了)

両者はペンギンキャラであることのほかにも、「ピングー」は2025年に、「タキシードサム」は2024年に、いずれも誕生から45周年という共通点がある。お互いの歴史と出会いを祝福し、満を持してコラボが実現したのだという。バラエティに富んだアイテムたちには、「ピングー」と「タキシードサム」が仲良く並び、45年という長い期間を経て豪華な顔合わせが実現したことを一緒によろこぶ様子が描かれる。■バリエーション多すぎ!魅力ありすぎなコラボグッズを一気見!豪華なのは顔合わせだけじゃない!コラボグッズのバリエーションが驚くほど豊富なうえ、実用性の高いアイテムばかり。ラインナップをさっそくチェックしよう。■ファッションに取り入れたい!おしゃれグッズはこちら「Tシャツ」(3850円)は、S、M、L、XLとサイズ展開も豊富。恋人や友人とおそろいで楽しめる。ペンギンの暮らす冷たい海を彷彿とさせるアイスブルーの「エコバッグ」(3300円)は、小さく折りたためて持ち運びに便利!ピングーの妹、ピンガも飛び入り参加したプリントがとびきりかわいい「トートバッグ」(3080円)。両者が誕生した45年前の空気感を閉じ込めた、ちょっぴりレトロテイストなムードが魅力。スマホケースにはさんで使う「フォンタブ」(1650円)は、みんなで音楽をかき鳴らす楽しい絵柄がポイント!アイスブルーのストラップもよきアクセントに。ファンシーな仕上がりが懐かしくて新鮮!「リール付きパスケース」(2750円)で交通系ICカードの使い勝手が飛躍的にアップする!シンプルなバッグやポーチに映える「コレクション缶バッジ」(各440円)は、全部で4種類。コンプリートしてまとめてつけたい!■いくつも重ね付けしたい!かわいいキーホルダーたち2種類の絵柄から選べる「アクリルキーホルダー」(各770円)は、星型のカラビナがとってもキュート!どんな場所でもササッとメイクをチェックできちゃう「アクリルスライドミラー」(1320円)。見ラーメンを保護するアクリルプレートには、ピンガを含めた3人がズラリ!ドリンク缶と見せかけて実はウェットティッシュケース!バッグに吊り下げておきたい「ウェットティッシュ缶」(550円)は、見た目も機能性も抜群なアイテム。回転カン付きの「ミニクリアポーチ」(990円)は、サッと取り出したいリップなどの小物を入れるほか、コラボアイテムを仕込んで自分だけのコーディネートを楽しむのも一興!■身だしなみアイテムも充実!こんなかわいい「ハンドタオル」(1320円)があれば、ハンカチを持ち歩く習慣が定着しそう!清潔感のあるブルー系配色も◎!シンプルで使いやすい「ポーチ」(1980円)も。メイク直しアイテムはもちろん、ティッシュやサニタリーグッズ、さらにはケーブル類、モバイルバッテリーなどなど、ごちゃつきがちな小物をまとめちゃお!バッグインバッグとして使いたい「巾着」(2200円)は、ひとつ持っていると重宝間違いなし!トートのような口の大きいバッグは、見せたくないものを巾着にしまっておくと安心だ。ポケットに忍ばせられる軽くてコンパクトな「折りたたみコーム」(990円)は、前髪のお直しに必須。コラボだけの総柄が抜群にかわいい一品!ミニポーチとしても活用できる「コインケース」(1650円)は、小さいけれど派手な色使いで、バッグの中でも迷子になりにくい。フォルムを活かしたキャラの配置がセンスよし!リフレッシュタイムに飲みたいドリンクは、ハッピーなプリントの「サーモステンレスボトル」(2750円)に入れて持ち歩こう。リバーシブルで好きなデザインを選べる「おくすり手帳カバー」(550円)があれば、かわいくないおくすり手帳も自分好みに!■仕事も勉強もはかどる!愛らしいステーショナリーグッズなくしたくない書類やプリント類は、デザイン的にも目印にしやすいコラボデザインの「クリアファイル」(440円)に収納しておこう!セットでゲットしたい「シャープペン」(550円)と「ボールペン」(550円)。シャーペンはアイスブルー、ボールペンはピンクとベースカラーが大胆に異なるので、見分けやすいのもうれしい!「ステッカー」(各385円)は2種類あり。味気ないノートやファイルの表紙に貼って目印にしよう。■お部屋に飾りたいインテリアグッズも!目に入る場所に飾りたい「アクリルスタンド」(1320円)。癒し効果が得られそう!ピンクカラー、ブルーカラーの2種類ある「アクリルコースター」(各1430円)は、飾ってよし、使ってよし!アクリル素材のアイテムはまだまだある!発色の良さが魅力の「アクリルマグネット」(各880円)は、絵柄に沿ったダイカット。ポスターのように直貼りするほか、かわいいフレームに入れて絵画のようにも楽しめる「キャラファインマット」(1980円)。お部屋の雰囲気がガラリと変わるはず!これからの季節に大活躍の「ブランケット」(3850円)。ピンクベースの総柄に、アイスブルーのパイピングが映えるかわいすぎるデザイン。ミニ絵画みたいな技ありデザインの「フレームマグネット」(各660円)は、全2種。玄関や冷蔵庫にペタリと貼って!内側と持ち手のピンクに、豪華なコラボイラストが爆映えする「マグカップ」(1980円)は、たっぷり容量で温かい飲み物がゴクゴク飲めちゃう!複数枚閉じた書類や封筒ごと仮置きしておきたい重要な封書などの管理に役立つ「マグネットクリップ」(550円)。お目立ちデザインだから備忘にもうってつけ。災害時の備えだけでなく、普段のおやつにもぴったりな「缶詰パン」(864円)。ラベルがかわいいから、しまわずに目につくところに置けちゃう!■ノベルティももらえちゃう!POP UP STOREへゴー!豪華コラボを初お披露目する「ピングー」のPOP UP STOREでは、2000円以上の購入でポストカード1枚を進呈。POP UP STOREは、京王百貨店新宿店の7階、パイレーツ・ファクトリー・ギフツにて、2024年12月4日(水)まで開催中で、コラボグッズの発売は11月13日(水)より順次発売される。初コラボとなる「ピングー」と「タキシードサム」のグッズを手に入れて、特別なポストカードをもらっちゃおう!※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。※入荷時期はアイテムによって異なります※画像はすべてイメージです(C)2024 JOKER(C)2024 SANRIO CO., LTD. (L)