サンリオのイベントで子役の永尾柚乃ちゃん(8)が流ちょうな英語を披露です。

キティちゃんに声をかけられ、笑顔を見せる注目の子役・永尾柚乃ちゃん。

6日、関根勤さん(71)、関根麻里さん(40)親子とイベントに出席しました。

関根勤さん:

麻里が小さい時にキャラクターいっぱい買って、キティちゃんとかね、サンリオピューロランドにも行きましたし、孫がお風呂上がりにかぶるタオルがシナモロールちゃん。

そんな3世代にわたって愛されるサンリオが6日発表したのは、映画作りに取り組みながら英語を学ぶ新たな英会話スクール。

柚乃ちゃんたちもキャラクターになりきり、英語でアフレコに挑戦です。

関根勤さん:

Somebody, help me!(誰か助けて)

永尾柚乃ちゃん:

What should we do?(何をすればいいの?)

永尾柚乃ちゃんは、「キャラクターもかわいくて、めっちゃ楽しかったですね」と話しました。