¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÄÔÍÛÂÀ¤¬GLOBAL²¦ºÂÃ¥¼è¤òÍ½¹ð¡Ö¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£¶Æü¡¢ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Î¼çÍ×ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¡£ÄÔÍÛÂÀ¡Ê£³£±¡Ë¤¬£É£×£Ç£Ð¡¦£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¡Ê£³£±¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤Ïº£Ç¯¤Î£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°Àï¤È½à·è¾¡¤Ç¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤Ë£²Ï¢¾¡¡££´ÆüÂçºåÂç²ñ¤Ç¥¿¥¤¥Á¤ÎÄ©Àï¤òÂà¤±£Ö£´¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤«¤é¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤ÇÄÔ¤Ï¼«¿È¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥¦¥©¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¤Ï³Î¤«¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤Ç»Ä¹ó¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤ÏÍðÆþ¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢Éð´ï¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢Èà°ì¿Í¤À¤±¤¬¤³¤¶¤«¤·¤¤¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Ç¯´ÖºÇÂç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡££±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢µ»¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¹¤Ù¤Æ¤òÀµ¡¹Æ²¡¹¤È¤Ö¤Ä¤±¤ë¥×¥í¥ì¥¹¤¬Èà¤È¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¿·ÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¿¤À£´·î¤ËÆâÆ£¡ÊÅ¯Ìé¡Ë¤µ¤ó¤ËÉé¤±¡¢£Ç£±·è¾¡¤Ç¥¶¥Ã¥¯¡Ê¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¡Ë¤ËÉé¤±¡¢¸½¾õ²¶¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»ñ³Ê¤Ïº£¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤ª¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤Ë¼«Ê¬¤Î³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤Æ±þ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¡¢²¶¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¡£¤½¤Î°ìÊâ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤â¡Ö²¶¤ÏÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÅ¨¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅÝ¤·¡¢Á´¤Æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£²¶¤¬¤ªÁ°¤ÈºÆÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¿¤À´²Âç¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¶¤Ï¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½Æ¸ý¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬Å¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿ÈÆâ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ÇÁç´¶¤ò¾ï¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ã¯¤«¤é½Æ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡¢²¶¤Ï¤Á¤ã¤ó¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¡£ÄÔ¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£