º´µ×´ÖÂç²ð¡¡£Ó£î£ï£÷ £Í£á£î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îµ¶¥¢¥«¤ËÃí°Õ´µ¯¡ÖËÜÊª¤Ï²¶¤Í¡ª¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡×¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡Ê£³£²¡Ë¤¬£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö£Ø¡×¤Îµ¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ø¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤äÅÏÊÕæÆÂÀ¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îµ¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££µÆü¤Ë¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¤Îµ¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÈ¯¿®¤¬µ»ö¤È¤Ê¤êÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ø¤ò¹¹¿·¤·¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤Æ¤«¡¢ºÇ¶áµ¶¥¢¥«Â¿¤¯¤Í¡©¡¡¤µ¤Ã¤£Ô£Ì¤ËÎ®¤ì¤ÆÍè¤¿¤ï¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç£Ø¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢º´µ×´Ö¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡¼¡ª¡ª¡ª¡¡°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ÏÁ´Éôµ¶Êª¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡¡¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ª¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤éº´µ×´Ö¤Îµ¶¥¢¥«¤â¤¢¤ë¤ä¤ó¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡ÖËÜÊª¤Ï²¶¤Í¡ª¡¡ÉÔ°Â¤Ê¿Í¤Ï²¶¤ÎÁê¸ß¥Õ¥©¥í¡¼¤È¤«¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£