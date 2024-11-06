£Æ£Á»Ô¾ìàºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ìá¥Õ¥¡¥ó¡¦¥½¥È¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ö£Ó¥á¥Ã¥Ä¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ø¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÊóÆ»
¡¡£Í£Ì£Â¤Î£Ç£Í²ñµÄ¤¬£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¤Ë¥Æ¥¥µ¥¹½£¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬¤¤¤è¤¤¤è³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¿¡£º£¥ª¥ÕºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬º£µ¨¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£¸ÎÒ¡¢£´£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£¹ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤«¤é£Æ£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¤À¡££²£¶ºÐ¤È¤Þ¤À¼ã¤¯¡¢£¶²¯¥É¥ë¡ÊÌó£¹£±£°²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤ÎÆþ»¥¹çÀï¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó£Ç£Í¤Ï¡Ö°ú¤Î±¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¤³¤ÎÆü¡Ö¥½¥È¤Î£Æ£ÁÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢£Ç£Í²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿´´Éô¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥·¥Ê¥È¥é¤Î¤¿¤á¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ù¡×¤È¥·¥Ê¥È¥é¤ÎÌ¾¶Ê¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥á¥Ã¥Ä¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¥à¡¼¥É¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤â¤½¤ì¤¾¤ìÆþ»¥¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¥½¥È¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤¯¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥ë¥Ç¥ó¥Æ¡×¤â¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥á¥Ã¥Ä¤¬¥Õ¥¡¥ó¡¦¥½¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ·ã¤·¤¤¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¥½¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëºÇ½é¤ÎËÜÌ¿¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥á¥Ã¥Ä¤â¿¿·õ¤Ê´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÍÎÏ¸õÊä¤À¡×¤ÈÁèÃ¥Àï¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËËÜµòÃÏ¤ò¹½¤¨¤ëÎ¾µåÃÄ¤¬Æ¬¤Ò¤È¤Ä¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ï¸½ºß¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎºâÀ¯ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Î¶¥ÁèÉñÂæ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ã¥Ä¤ÎºÇ¶á¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎÀ®¸ù¤Ï¥½¥È¤ÎÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁý¤·¡¢Æþ»¥¥×¥í¥»¥¹¤Ç¼ê¤´¤ï¤¤¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ËÜÌ¿¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ò¥á¥Ã¥Ä¤¬ÌÔÄÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡¡