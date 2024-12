干支ミニテディやドリンクチケットが付いた福袋！タリーズコーヒー「2025 HAPPY BAG」

タリーズコーヒーから、こだわりが詰まった福袋「2025 HAPPY BAG」が登場。

“COFFEE MAKES ME HAPPY”をテーマに、ハッピーバッグでしか味わうことのできない限定のビーンズに加え、タリーズの定番ビーンズ5種類がシングルサーブになって新たに登場します☆

タリーズコーヒー「2025 HAPPY BAG」

予約受付開始:2024年11月6日(水)〜

※予約の際、受け取り日は12月19日(木)までの指定が可能です

受取り期間:2024年12月13日(金)〜12月19日(木)

店頭販売開始日:2024年12月13日(金)〜

購入制限:ひとり合計5個まで

※受取り日に商品のお受取りが無い場合はキャンセルとなります

※予約の受付は店頭のみとなります。お電話での予約はできません

※複数個を同一会計すると、1個ずつお会計した場合と差額が生じます

※一部発売日が異なる店舗や取扱いのない店舗があります

タリーズコーヒーに、“2025年も、お客様の毎日が、素晴らしい一日になりますように”という思いを込めた「2025 HAPPY BAG」が登場。

“COFFEE MAKES ME HAPPY”をテーマに、ハッピーバッグでしか味わうことのできない限定のビーンズに加え、タリーズの定番ビーンズ5種類がシングルサーブになって新たに登場します。

シングルサーブをより美味しく抽出するために、タリーズコーヒーのバリスタが設計したオリジナルの耐熱ガラスカップなど、コーヒーライフをより豊かに、楽しめるコーヒーウェアがラインナップ。

毎年人気を博している「干支ミニテディ」は『巳』をモチーフに、ユニークな3種類で登場。

また、トートバッグは日常使いしやすい帆布生地を使用し、素材や機能性にこだわったグッズになっています。

5,000円バッグ

価格:5,000円(税込)

セット内容:

・限定トートバッグ

・ブラジル ファゼンダバウ レッドブルボン100%(粉/140g)

・シングルサーブ5種 アソートBOX

・アサイー&ヨーグルト ソフトキャンディ

・干支ミニテディ (巳年)※3種のうちいずれか1個

・ドリンクチケット6枚

タリーズのイメージカラーでもあるグリーンと帆布のナチュラルな配色で仕上げられた、限定トートバッグ付きの5,000円バッグ。

トートバッグはドリンクやランチボックスも入る大容量タイプです。

ポケットを外側と内側に各1ヵ所取りつけ、機能性にもこだわっています。

また、人気のドリンク「ヨーグルト&アサイー」の濃厚な味わいを表現した、ソフトキャンディも封入。

さらに、定番ビーンズの中から5種厳選した、シングルサーブ5種 アソートBOXは手軽に本格的なコーヒーの飲み比べが楽しめます。

ブラジル ファゼンダバウ レッドブルボン100%(粉/140g)もセットになっています。

すべて揃えたくなるユニークな3種類の干支ミニテディは、

3種のうち、ランダムで1個入っています。

ドリンクチケットは6枚つきです。

10,000円バッグ

価格:10,000円(税込)

セット内容:

・ブラジル ファゼンダ バウ レッドブルボン100%(粉/140g)

・グァテマラ アゾテア農園(豆/140g)

・グァテマラ ベネフィシオ フィンカ ラ ベイヤ(豆/140g)

・コスタリカ タラス(豆/140g)

・シングルサーブ5種 アソートBOX

・耐熱ガラスカップ&ソーサーセット

・タリーズようかん(キャラメル味)

・ドリンクチケット15枚

・限定ペーパーバッグ

シングルサーブを美味しく抽出するためにミリ単位で設計された耐熱ガラスカップ入り10,000円バッグ。

爽やかで柑橘系の酸味が特長のグァテマラ アゾテア農園とチョコレートのようなしっかりとしたボディのグァテマラ ベネフィシオ フィンカ ラ ベイヤ、フルーティーで芳醇な風味のコスタリカ、濃厚なボディと果実感が特徴のブラジルなど、それぞれの個性が際立つ4種のビーンズがアソートされます。

また、コーヒーと相性が良いキャラメル味のようかんが新登場。

1箱に2本入ったようかんは、食べやすいスティック形状になっています。

タリーズコーヒーのバリスタが設計したオリジナルの耐熱ガラスカップと小皿としても使えるソーサーが入った特別なセットです。

HAPPY BAGでしか味わえないコーヒーの飲み比べやペアリングも楽めます。

ドリンクチケットについて

ドリンクチケット有効期限:2025年6月11日(水)

店内飲食517円(税込)、テイクアウト507円(税込)までのドリンクと交換できるドリンクチケット。

金額内であれば全サイズ交換でき、一会計3枚まで使用可能です。

チケット金額を超える場合は、差額を支払うことで使用できます。

※カスタマイズは別料金となります

※ドリンクチケットは一部ご利用いただけない店舗があります

タリーズコーヒー 公式楽天市場店 限定販売福袋

発売日:2024年12月13日(金)11時

購入制限:ひとり1商品につき上限5個まで

※売り切れ次第販売終了

タリーズコーヒー 公式楽天市場店:https://www.rakuten.co.jp/tullyscoffee-official/

タリーズコーヒー公式の楽天市場店限定で購入できる福袋も販売。

自分用としてはもちろん、ギフトとしても喜ばれる福袋4種が販売されます。

7,000円セット A

価格:7,000円(税込)

セット内容:

・セカンドトートバッグ(モカ)

・干支ミニテディ (巳年)※3種のうちいずれか1個

・ブラジル ファゼンダ バウ レッドブルボン100%(粉/140g)

・シングルサーブ5種 アソートBOX

・Tully’s Specialty カフェオレベース 300ml

・アサイー&ヨーグルト ソフトキャンディ

・ドリンクチケット6枚

限定カラーのセカンドトートバッグに入った7,000円セットA。

人気のドリンク「ヨーグルト&アサイー」を表現したソフトキャンディ、干支ミニテディやシングルサーブ5種 アソートBOXなどを詰め合わせた限定セットです。

7,000円セット B

価格:7,000円(税込)

セット内容:

・鳥獣戯画 ポケットトートバッグ(若菜色)

・ブラジル ファゼンダ バウ レッドブルボン100%(粉/140g)

・シングルサーブ5種 アソートBOX

・ロイヤルミルクティーベース 300ml

・鳥獣戯画クルクルトートバッグ(ベージュストライプorイエローストライプ)

・タリーズ手ぬぐい 鳥獣戯画 ちょっと一息(ピンクorマスタード)

・ドリンクチケット6枚

鳥獣戯画の動物たちがポイントの機能性が高いバッグつき7,000円セットB。

手ぬぐいやコンパクトにたためるトートバッグなどを詰め合わせた、盛りだくさんの限定セットです。

8,000円セット

価格:8,000円(税込)

セット内容:

・ガラスサーバー(アンバー)

・メタルドリッパー

・グァテマラ アゾテア農園(豆/140g)

・グァテマラ ベネフィシオ フィンカ ラ ベイヤ(豆/140g)

・コスタリカ タラス(豆/140g)

・ドリンクチケット6枚

ペーパーレスで繰り返し使える、オールステンレス製のメタルドリッパーやスタイリッシュなガラスサーバーが入った8,000円セット。

3種類の限定ビーンズが入った、これから自宅でコーヒーを楽しみたい方におすすめのセットです。

10,000円セット

価格:10,000円(税込)

セット内容:

・タリーズ オクタボトル 340ml

・グァテマラ アゾテア農園(豆/140g)

・グァテマラ ベネフィシオ フィンカ ラ ベイヤ(豆/140g)

・コスタリカ タラス(豆/140g)

・シングルサーブ5種 アソートBOX

・Tully’s Specialty カフェオレベース 300ml

・タリーズようかん(キャラメル味)

・ドリンクチケット12枚

持ち運びに便利なボトルや限定ビーンズを詰め合わせた10,000円セット。

コーヒーと相性の良いキャラメル味のようかんとペアリングも楽しめる盛りだくさんのセットです。

年末年始をスペシャルティコーヒーとともに、HAPPYなひとときが過ごせる福袋。

2024年11月6日より予約受付がスタートしている、タリーズコーヒー「2025 HAPPY BAG」の紹介でした☆

クリーミーで濃厚なソースが際立つ芳醇な味わい!タリーズコーヒー「北海道産マスカルポーネのチーズクリームパスタ」 クリーミーで濃厚なソースが際立つ芳醇な味わい!タリーズコーヒー「北海道産マスカルポーネのチーズクリームパスタ」 続きを見る

『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』モチーフ!タリーズコーヒー『Magical Coffee Time』 『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』モチーフ!タリーズコーヒー『Magical Coffee Time』 続きを見る

※一部取扱いをしていない店舗があります

※画像はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 干支ミニテディやドリンクチケットが付いた福袋!タリーズコーヒー「2025 HAPPY BAG」 appeared first on Dtimes.