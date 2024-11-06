11·î¤Ê¤Î¤Ë¥Þ¥Ä¥¿¥±ÂçËºî¡ª¡¡°ìÆü170ËÜ¼ý³Ï¡¡´Å³Á¤Û¤ÜÁ´ÌÇ¡ÄÌÔ½ë¡¦¥«¥á¥à¥·¤ÎWÈï³²
¡¡ÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¤Î»³¤Ç¤ÏÂçÎÌ¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ä¥¿¥±¤ÏµîÇ¯ÉÔºî¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅ¾¤·¤Æº£Ç¯¤ÏÂçËºî¤Ç¡¢11·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼ý³Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÃî¿©¤¤¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¡×¤«¤µÉôÊ¬¤¬25¥»¥ó¥Á¤ÎµðÂç¥Þ¥Ä¥¿¥±¤â
¢£¤ï¤º¤«30Ê¬¤Ç18ËÜ¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬¡Ä
¡¡ÅÄÊÕ»Ô¤Î»³Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥¿¥±¼í¤êÎò22Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦Á¾²æÉô°ì¤µ¤ó¤ËÆ±¹Ô¤·¡¢¸±¤·¤¤»³¤Î¼ÐÌÌ¤ò²¼¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ä¡£Á¾²æÉô¤µ¤ó
¡Ö¤È¤ì¤´¤í¤ä¤Î¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¥Þ¥Ä¥¿¥±¡×
¡¡¤«¤µ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¡¢·Á¤Î¤¤¤¤¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡£Î©ÇÉ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤â¡Ä¡£Á¾²æÉô¤µ¤ó
¡Ö¤½¤ì¤«¤é¡¢¤Û¤é¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬4ËÜ¡¢ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¾²æÉô¤µ¤ó
¡Ö¤³¤³¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Èª¡Ê¾¾Âû¤¬À¸¤¨¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¡ÊQ.¡Ê¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Ï¡Ë¤É¤¦¤¤¤¦½ê¤ËÂ¿¤¯¤Ç¤¤ë¡©¡Ë¾¾¤Îº¬¤¬ÃÏÉ½¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¤¡×
¡¡¾¾¤Îº¬¤Ã¤³¤¬ÃÏÌÌ¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¡¢¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Á¾²æÉô¤µ¤ó
¡Ö¡ÊQ.¤³¤ó¤Ê±£¤ì¤¿½ê¤Ë¤âÀ¸¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ë¡Ê¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬¡Ë¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ç220¡Á230¥°¥é¥à¡×
¡¡ÉÕ¶á¤Ç¼ý³Ï¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«30Ê¬¤Ç18ËÜ¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬ºÎ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬ºÎ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Á¾²æÉô¤µ¤ó
¡Ö±«¤è¤¯¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤ÏËÜÅö¤ËÆü¾È¤ê¤¬Â³¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ê±«¤¬¡Ë¤¤¤¤´Ö³Ö¤Ç¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×
¡¡²Æ¾ì¤«¤é±«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢À¸°é¤¬¿Ê¤à10·î¤ËÄ«ÈÕ¤Î´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¥Þ¥Ä¥¿¥±¤òºÎ¤ê½ª¤¨¤¿¸å¡¢¥Þ¥Ä¥¿¥±¼í¤êÌ¾¿Í¤ÎÁ¾²æÉô¤µ¤ó¤¬¡¢½ÏÎý¤Îµ»¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£Á¾²æÉô¤µ¤ó
¡ÖÆ÷¤Ã¤¿¤è¡£¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤À¤¤¤¿¤¤¤Ë¤ª¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é2¡¢3¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×
¡¡¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¼þ°Ï¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä ¡£Á¾²æÉô¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³«¤¤¤¿¤Ë¤ª¤¤¤Î¤â¸µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¡¼¡¢ÆóËÜ¤¢¤ë¡×
¡¡¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤¿¾ì½ê¤«¤é2¥á¡¼¥È¥ëÄø¤Î½ê¤Ë2ËÜ¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á¾²æÉô¤µ¤ó
¡Ö¤Ë¤ª¤¤ÓÌ¤¤¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤¤¹á¤ê¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÆñ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë¤â¡¢µÕ¤µ¤Þ¤ËÀ¸¤¨¤¿¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Ä¥¿¥±¼í¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ÖÅ·°æ¤«¤éµÕ¤µ¤Ë¡¢¾å¤«¤éÀ¸¤¨¤Æ¤ë´¶¤¸¡×Á¾²æÉô¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤è¡£²¼¤Ë¼´¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×
¡¡¼þ¤ê¤ÎÅÚ¤òÃúÇ«¤Ëºï¤Ã¤Æ¤¤¤¡Ä¡£¥Þ¥Ä¥¿¥±¼í¤êÃç´Ö
¡ÖÌµ»öµß½Ð¤Ç¤¤¿¡×Á¾²æÉô¤µ¤ó
¡Öµß½Ð¤Ã¤Æ¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤ÆÍê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ï¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ï¡Ê¾Ð¡Ë¡×¢£ÆÃÄ§¤Ï¡ÖÃî¿©¤¤¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤ä¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤Ê¤É23¿Í¤Ç¥Þ¥Ä¥¿¥±¼í¤ê¤Ë¤¤¿Á¾²æÉô¤µ¤ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡£¤ªÃëµÙ·Æ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢½Ð¤ë¤ï¡¢½Ð¤ë¤ï¤Î¡È¥Þ¥Ä¥¿¥±º×¤ê¡É¡£
¡¡Â³¡¹¤È¥µ¥¤¥º¤ÎÂç¤¤¤¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤«¤µ¤ÎÉôÊ¬¤¬25¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤â¤¢¤ëµðÂç¥Þ¥Ä¥¿¥±¡£»Ò¤É¤â¤Î´é¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÖÁ´Á³¤Ç¤«¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçËºî¤Îº£Ç¯¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¡£ÎãÇ¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð10·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¼ý³Ï¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢11·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤é¤º¡¢º£·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¡Ä¡£Á¾²æÉô¤µ¤ó
¡Ö¡ÊQ.¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤³¤ì¤À¤±»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©¡Ë¤³¤ì¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤²¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢ÃÈ¤«¤¯¤Æ¡£¡Ê»þ´ü¤¬¡Ë¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Þ¥Ä¥¿¥±¼í¤ê¤Ï3»þ´Ö¤Û¤É¤Ç½ªÎ»¡£ÁíÀª23¿Í¤Ç½¸¤á¤¿¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È170ËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯¤Ï¤³¤ó¤ÊÆÃÄ§¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á¾²æÉô¤µ¤ó
¡ÖÃî¿©¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜ¿ô¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢½Å¤µ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤âËºî¤Î¤Û¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ºÎ¤ì¤¿¤Æ¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤òÉÕ¶á¤ÎÄ¾Çä½ê¤Ø±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÆàÎÉ¤äÂçºå¤Ê¤É¶áÎÙ¤«¤éÍè¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢º£¤«º£¤«¤È¡¢¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾Çä½ê¤ËÍè¤¿µÒ
¡Ö¡ÊQ.¤¤ç¤¦¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤é¡©¡ËÂçºå¤Ç¤¹¡£½Ü¤ä¤·¡¢¤®¤ç¤¦¤µ¤óºÎ¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×
¡¡ÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¡¢15Ê¬¤Ç50ËÜ¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬Çä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Ä¥¿¥±¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í
¡Öº£Ç¯Ëºî¤ä¤«¤éÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ê¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÃÍ¤¬°Â¤¤¤«¤é¡×
¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡£¾å¼ê¤ËÇã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¥Þ¥Ä¥¿¥±¤´ÈÓ¤Ë¡×¢£´Å³Á¤Ï¡Ö¤Û¤ÜÁ´ÌÇ¡×¡¡¼ýÆþ¤ÏÎãÇ¯¤Î3³ä¤Ë¡Ä
¡¡Ëºî¤Î½©¤ÎÌ£³Ð¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡Ä¡£·¬Â¼ÇÀ±à¡¡·¬Â¼½é¿¿¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Î³Á¤ÎÌÚ¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ì¤Ä¤â¼ý³Ï¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1¸Ä¤â¤â¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Ê¼¸Ë¸©ÅìÉô¤ÎÃ°ÇÈ»Ô¤Ç³Á¤òºÏÇÝ¤¹¤ëÇÀ±à¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂçÉÔºî¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·¬Â¼¤µ¤ó
¡ÖÁ´ÂÎ¤Ç¤¤¤¦¤È20¥È¥ó¤È¤«¤¤¤¦¼ý³Ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎãÇ¯¤«¤é¤¤¤¨¤Ð¤â¤¦3Ê¬¤Î1¡×
¡¡ÇÀ±à¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½1300ËÜ¤Î³Á¤ÎÌÚ¤òºÏÇÝ¡£½ÄÄ¹¤ÎÆÈÆÃ¤Ê·Á¤ÈÅüÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖÀ¾¾ò³Á¡×¤Ê¤É¤òµá¤á¡¢¸©³°¤«¤éË¬¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤µ¤Ë¼ý³Ï¤ÎºÇÀ¹´ü¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä¡£·¬Â¼¤µ¤ó
¡Ö°ìËÜ¤ÎÌÚ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â100¸Ä¡£Â¿¤«¤Ã¤¿¤é200¸Ä¤È¤«¤Ï¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¦²Æ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½©¤Ë¤Ï¤â¤¦¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤ÇÍÕ¤Ã¤Ñ¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¼ý³ÏÁ°¤Ë¼Â¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢¥«¥á¥à¥·¤Ç¤¹¡£·¬Â¼¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¹õ¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ø¤³¤ó¤À´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥«¥á¥à¥·¤¬²Æ¾ì¤ËµÛ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡º£Ç¯¤ÏÇß±«¤´¤í¤«¤é¥«¥á¥à¥·¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¡£²Ì½Á¤òµÛ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¤¬¼å¤ê¡¢¼¡¡¹¤ÈÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£·¬Â¼¤µ¤ó
¡Ö¥«¥á¥à¥·¤ËµÛ¤ï¤ì¤¿¼Â¤¬ÌÔ½ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥À¥Ö¥ë¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥«¥á¥à¥·¤ÏËÜÍè¡¢Åß¤ò±Û¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤ÇµîÇ¯¤Ë±ÛÅß¤¹¤ë¥«¥á¥à¥·¤¬Â¿¤¯¡¢º£Ç¯¤ÎÂçÎÌÈ¯À¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë´Å¤ß¤Î¶¯¤¤´Å³Á¤Ë¥«¥á¥à¥·¤¬·²¤¬¤ê¡¢¤Û¤ÜÁ´ÌÇ¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·¬Â¼¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ÎÈª¤Ï´Å³Á¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ200ËÜ¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤±¤É¡¢1±ß¤â¤ª¶â¤Ï¤³¤³¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿Æ¤ÎÂå¤«¤é40Ç¯¤Û¤É³Á¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿Ç¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡Âç¤¤ÊÂ»³²¤ò¼õ¤±¡¢¼ýÆþ¤ÏÎãÇ¯¤Î3³ä¤Û¤É¤ËÍî¤Á¹þ¤à¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°Û¾ïµ¤¾Ý¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤µ¤é¤Ê¤ë¿´ÇÛ¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·¬Â¼¤µ¤ó
¡ÖÃî¤Î¾õ¶·¤¬ÍèÇ¯°Ê¹ß¤âÂ³¤¯¤Î¤«¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Î¤è¤¦¤ÊÌÔ½ë¤¬ÍèÇ¯¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ê¡Ö±©Ä»¿µ°ì ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×2024Ç¯11·î6ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë