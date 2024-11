2025年に『トムとジェリー』が誕生から85周年を迎えるにあたり、アニバーサリーイヤーをお祝いしている「ワーナー ブラザース ジャパン」

そして、毎年11月11日が「ジェリー」の大好物でもある「チーズの日」に制定されていることにあわせて、2024年も「トム」と「ジェリー」のかわいさ満載な楽しい企画やコラボレーションが実施されます☆

『トムとジェリー』”チーズの日”記念イベントまとめ

11月11日の「チーズの日」に合わせ、2024年も『トムとジェリー』のかわいさ満載な楽しい企画やコラボレーションを実施。

2024年はチーズの日を記念して、11月8日より「トム」「ジェリー」「タフィー」の耳がついた姿になれる、大人気AIカメラアプリ「SNOW」にコラボスタンプが登場します。

また、ラフォーレ原宿にある人気の「ミルク」スイーツ専門店「MILKMILKMILK!」との期間限定コラボメニューがラインナップ。

さらに、トムジェリマーケット日本初の常設店でもあるルクア大阪店では、チーズの日にあわせた限定グッズやノベルティのプレゼント、店内でのゲーム企画に加え、「トム」と「ジェリー」のグリーティングイベントなど、盛りだくさん!

ほかにもカートゥーン ネットワークでの放送、LINE着せかえの登場や、ベルメゾンでのキャンペーンなど、チーズの日に向けて様々な企画が盛りだくさんです☆

ラフォーレ原宿「MilkMilkMilk!」FRIENDS ANNIVERSARY PARTY! コラボメニュー

開催期間:2024年11月11日(月)〜11月30日(土)

メニュー・価格:

トム ティラミスラテ(COLD/HOT)ジェリー キャラメルチーズラテ(COLD/HOT)Eat In 各990円(税込)/To GO (COLD)1,080円(税込)/To GO (HOT) 各972円)タフィー イチゴチーズケーキパフェ Eat In 990円(税込)/To GO 972円(税込)アニバーサリーパーティーサンド Eat In 1,100円(税込)/To GO 1,080円(税込)

販売店舗:MILKMILKMILK!(ラフォーレ 原宿 Laforet HARAJUKU2階)

所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目11-6

ラフォーレ原宿2Fにある、北海道産の乳脂肪率の高く濃い味わいの牛乳を使用した「ミルク」スイーツ専門店「MILKMILKMILK!」

「MILKMILKMILK!」にて、チーズの日である11月11日から30日までの期間限定で『トムとジェリー』の85周年をお祝いする「FRIENDS ANNIVERSARY PARTY!」のコラボが開催されます!

人気メニューミルクボトルが「トム」と

「ジェリー」のスペシャルバーションになって登場します。

さらに人気キャラクター「タフィー」のモチーフが付いたチーズケーキパフェや周年をお祝いするアニバーサリーパーティーサンドもラインナップ。

メニューを注文された方にはコースターがプレゼントされる予定です。 (※ランダムでの配布、なくなり次第終了)

店舗ではステッカーや缶バッジ、アクリルホルダーなど限定グッズも販売されます。

SNOW『トムとジェリー』コラボスタンプ

配信期間:2024年11月8日(金)〜11月24日(日)

利用方法:

・画面中央をタップすると、キャラクターを切り替えら れます。

・SNOWアプリをダウンロードして、「スタンプ」>「HOT」タブの中から『トムとジェリー』アイコンのスタンプを選んで利用ください。(iOS/Android対応)

・スタンプURL:https://snow.onelink.me/4056789859/wn27i70r ※11月8日11時より公開

チーズの日を記念し、全世界で約4億人以上が利用中の大人気AIカメラアプリSNOWで『トムとジェリー』コラボスタンプが期間限定で登場。

耳が動き出すエフェクトで「トム」と「ジェリー」「タフィー」になりきることができます。

トムジェリマーケット「チーズの日」記念イベント

ノベルティ配布期間:2024年11月6日(水)〜なくなり次第終了

配布対象ストア:トムジェリマーケット オンライン、ZOZOTOWN、ルクア大阪、POP-UPストア

※数量限定、先着でのお渡しとなります

※アイテムによって対象ノベルティが変わります

「トムジェリマーケット」に「チーズの日」の限定『トムとジェリー』アートを使用したグッズが登場。

チーズの日対象グッズを購入することで、1会計ごとに対象ノベルティが各1点プレゼントされます。

トムジェリマーケットのストアごとにノベルティデザインが変わるため、全ストア分集めても楽しいキャンペーンです。

トムジェリマーケット ルクア大阪店限定グッズ

ルクア大阪店 限定グッズラインナップ・価格:

・CHEESE DAY スウェット 8,500円(税込)

・CHEESE DAY トートバッグ 3,850円(税込)

・CHEESE DAY フラットポーチ 3,190円(税込)

・CHEESE DAY チャーム 1,980円(税込)

発売日:2024年11月6日(水)〜

トムジェリマーケット ルクア大阪店に、店舗でしか購入できない限定グッズが登場。

「トム」「ジェリー」「タフィー」をデザインしたファッションアイテムや日用雑貨が販売されます。

トムジェリマーケット ルクア大阪店 “隠れたチーズを探せ!”ゲーム

開催期間:2024年11月6日(水)〜11月17日(日)

開催場所:トムジェリマーケット ルクア大阪店

ルクア大阪店内では、“隠れたチーズを探せ!”ゲームも開催予定。

店内に隠された「ジェリー」の大好物のチーズ(※チーズカード)を探して、キャンペーンに応募された方の中から抽選で11名に『トムとジェリー』のグッズがプレゼントされます。

トムジェリマーケット ルクア大阪店「トムとジェリーグリーティング」

開催予定時刻:1)11:30〜12:00/2)13:00~13:30

開催場所:トムジェリマーケット ルクア大阪店(ルクア大阪9F)

11月9日に「チーズの日」を記念して『トムとジェリー』のグリーティングイベントの開催も決定!

参加者にはオリジナル缶バッジがプレゼントされます。

注意事項:

11月9日(土)開店後、下記対象商品いずれかを購入された方先着30名(グリーティング開催は全2回、各回15名様)へ整理券が配布されます。対象商品:CHEESE DAY スウェット、CHEESE DAY トートバッグ、CHEESE DAY フラットポーチ、CHEESE DAY チャーム整理券をお持ちの方のみ、グリーティングに参加できます。整理券にて案内する回は選べません。15名ずつ、先着順での案内となります。グリーティングの時間は1組1分となります。グリーティングの時間中は整理券をお持ちでない方も店頭にて、トムとジェリーのグリーティングの様子を見ることが可能です。(混雑時は声がけする場合があります。)グリーティングでの写真・動画撮影は可能ですが、他のゲストの写り込み等には十分注意ください。

トムジェリマーケット オンラインストア チーズゲーム

開催期間:2024年11月6日(水)10時〜11月17日(日)

開催場所:トムジェリマーケット オンラインストア

詳細:https://www.warnerbrosanimationstore.com/tomandjerry/info/cheeseday2024

トムジェリマーケット オンラインストアにて「チーズゲーム」を開催。

4つのチーズの中から1つを選ぶことで10〜1111ptが付与されます。

トムとジェリーなかよし商店POP UP SHOP by Village Vanguardにもグッズ登場

POP UP SHOP開催情報:

・開催中〜11月24日 イオンレイクタウンkaze

・11月9日〜12月8日 ダイバーシティ東京プラザ

・11月9日〜12月8日 有明ガーデンシティ

全国のショッピングモールを巡回中の「トムとジェリーなかよし商店POP UP SHOP by Village Vanguard」でも、チーズの日にあわせてレトロデザインがかわいいグッズが登場。

その他開催日時・場所はヴィレッジヴァンガード公式サイトにて随時更新される予定です。

全国の雑貨専門店に新グッズも続々登場

発売日:2024年11月上旬〜中旬より順次

販売店舗:全国の雑貨専門店

チーズの日にあわせて、全国の雑貨専門店にチーズをモチーフにした新グッズが多数ラインナップ。

チーズでお顔を隠した「タフィー」がとってもかわいいクリアマルチケースや

鍋をかぶってしまった「トム」を見て笑う「ジェリー」を描いた豆巾着、

クリア3つのポケットが付いた、クリア素材で中身が確認しやすいミニポーチなどがラインナップされます。

ベルメゾン「トムとジェリー チーズの日祭り」開催決定

開催期間:2024年11月8日〜21日

開催店舗:ベルメゾンネット

URLリンク:https://www.bellemaison.jp/cpg/adv/tomandjerry_cheeseday/ ※11月8日より公開

通信販売の「ベルメゾンネット」にて「トムとジェリー チーズの日祭り」を開催。

期間中の購入で『トムとジェリー』デザインのBRUNOのホットプレートが当たるチャンスです☆

新登場のモチハグ抱き枕も要チェックです。

もっちり触感で「トム」と「ジェリー」の寝顔に癒やされること間違いなし☆

さらに、ベルメゾン限定ハッピーバッグも登場する、『トムとジェリー』ファン必見のイベントです。

LINE公式着せかえ「トムとジェリー(チーズの日)」

価格:370円(税込)または、150 LINEコイン

※価格にパケット通信料は含まれません

販売開始日時:2024年11月7日(木)11時

購入方法 コミュニケーションアプリ「LINE」内の「着せかえショップ」、または「LINE STORE」から購入ください。

ダウンロードURL:https://line.me/S/shop/theme/detail?id=ef932416-e53d-4467-95e9-6efc9fa58122

※PC/iPhone/Android端末でのみ閲覧が可能です

コミュニケーションアプリ「LINE(ライン)」の「着せかえショップ」に、「ジェリー」の大好物”チーズ”をテーマにしたトムとジェリーの着せかえの配信を開始。

「トム」と「ジェリー」、そして「タフィー」が登場し、お馴染みの追いかけっこでトーク画面を賑やかに彩ります。

カートゥーン ネットワーク『トムとジェリー』特集:トムとジェリー <チーズの日>

放送日時:2024年11月11日(月)13:00〜20:30

カートゥーン ネットワークにて、11月11日チーズの日に「トムとジェリー」を午後1時から、7時間30分連続放送。

昭和に放送された懐かしい『トムとジェリー』が放送されます。

アメリカで1940年2月10日公開された「トムとジェリー」シリーズの第一作となる『上には上がある』ほか、懐かしいグラフィックの「トム」と「ジェリー」がまとめて楽しめます。

ファミリーマート「トムとジェリー みんなでクリスマスケーキ」

価格:4,980円(税込)

サイズ:直径約12cm 2〜3人向け

ファミリーマートにて「トムとジェリー みんなでクリスマスケーキ」の予約を受付中。

いちごソースをサンドした、レアチーズムースのケーキにいちごミルクムースをトッピングし、ホイップクリームでデコレーションしたクリスマスケーキです。

キャラクターたちの紙ピックを自由に飾って楽しめます。

ベルメゾン「おせち・二段重『トムとジェリー』」2025

価格:22,900円(税込)

通信販売のベルメゾンネットにて『トムとジェリー』おせちの予約受付を実施中。

『トムとジェリー』85周年限定のアートがかわいい二段重の中に、お正月ならではの伝統食材とおしゃれな洋風食材が盛り込まれています。

穴あきチーズケーキや風呂敷もついた豪華なおせちセットで、2025年のお正月を「トム」と「ジェリー」と一緒に賑やかにお祝いできるおせちです。

また、トムジェリおせち購入&エントリーで、ベルメゾンネット内で利用できるベルメゾンポイントが800ptプレゼントされます。

「ジェリー」の大好物”チーズ”をテーマにした『トムとジェリー』の楽しいコラボやイベントが盛りだくさん。

11月11日の”チーズの日”を記念して実施される『トムとジェリー』”チーズの日”記念イベントの紹介でした☆

