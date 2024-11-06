¤Õ¤¯¤é£Ð¡Ö¥ï¥»¥ê¥ó¤ÏÁá°ðÅÄ¤Î¡È¤ï¤»¡É¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¸«¤¿¡×Ä´¤Ù¤¿¤éÁ´Á³°ã¤Ã¤¿
¥¯¥¤¥ººî²È¤Õ¤¯¤éP¡Ê31¡Ë¤¬6Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡Ö¥¦¥È¥¦¥È¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¤È¥¯¥¤¥º¤Ë¿çÌ²¤òË¸³²¤µ¤ì¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
´ÑµÒ¤«¤é¤Îµ¿Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆMC¥Ï¥é¥¤¥Á´ä°æÍ¦µ¤¡Ê38¡Ë¤¬¡ÖÌë¡¢¿²¤ë»þ¤Ï¥¯¥¤¥º¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òÁª¤ó¤À¡£¡Ö¡ß¡×¤Î»¥¤ò¤¢¤²¤¿¥¯¥¤¥º²¦¤Î°ËÂôÂó»Ê¡Ê30¡Ë¤Ï¡Ö¿²¤ë»þ¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¿²¤Ê¤¤¤ÈÍâÆü¤Î¥¯¥¤¥º¤Ë¶Á¤¯¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿²¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£´ä°æ¤«¤é¡Ö¥¯¥¤¥º¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¼ã¤¤º¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÍâÆü¤Î¥¯¥¤¥º¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¡ÄÂçÃ«Áª¼ê¤â12»þ´Ö¿²¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¡£ÃÒ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¿çÌ²¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ëº¬µò¤â´Þ¤á¤Æ²óÅú¤·¤¿¡£
¡Ö¡û¡×¤Î»¥¤ò½Ð¤·¤¿¤Õ¤¯¤é¤Ï¡Ö¤½¤í¤½¤í¿²¤½¤¦¤À¤Ê¤È¥¦¥È¥¦¥È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¿²¤¿¤éËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë1²óµ¯¤¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¤«¤é¿²¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£MC¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¡Ê38¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¶Ê¤Å¤¯¤ê¤È¤«¤Ë¶á¤¤¡×¡£
´ä°æ¤«¤é¡Ö¡Ê¥¯¥¤¥º¤Î¥Í¥¿¤¬¡Ë¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È°ËÂô¤«¤é¡Ö¤Õ¤¯¤é¤µ¤ó¤è¤¯¥¯¥¤¥º¤ÎÌ´¤ò¤ß¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Õ¤¯¤é¤Ï¡Ö»¨³Ø¤È¤«¤â¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤«¥ï¥»¥ê¥ó¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥ï¥»¥ê¥ó¤ÏÁá°ðÅÄ¤Î¡È¤ï¤»¡É¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ã¤ÆÌ´¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤Æ¤¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤¿¤éÁ´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¤µ¤½¤Ã¤¿¡£