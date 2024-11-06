これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（9月）16:00
予想 2.0% 前回 -5.8%（前月比)
予想 N/A 前回 -3.9%（前年比)
フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）17:50
予想 48.3 前回 48.3
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）17:55
予想 51.4 前回 51.4
ユーロ圏非製造業業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:00
予想 51.2 前回 51.2
ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（9月）19:00
予想 -0.6% 前回 0.6%（前月比)
予想 -3.4% 前回 -2.3%（前年比)
【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（10月）18:30
予想 N/A 前回 57.2
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（10/26 - 11/01）21:00
予想 N/A 前回 -0.1%（前週比)
【カナダ】
Ivey購買部協会指数（10月）7日00:00
予想 N/A 前回 53.1
【ブラジル】
ブラジル中銀政策金利（11月）7日06:30
予想 11.25% 前回 10.75%
※予定は変更されることがあります。
ドイツ製造業新規受注（9月）16:00
予想 2.0% 前回 -5.8%（前月比)
予想 N/A 前回 -3.9%（前年比)
フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）17:50
予想 48.3 前回 48.3
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）17:55
予想 51.4 前回 51.4
ユーロ圏非製造業業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:00
予想 51.2 前回 51.2
ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（9月）19:00
予想 -0.6% 前回 0.6%（前月比)
予想 -3.4% 前回 -2.3%（前年比)
【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（10月）18:30
予想 N/A 前回 57.2
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（10/26 - 11/01）21:00
予想 N/A 前回 -0.1%（前週比)
【カナダ】
Ivey購買部協会指数（10月）7日00:00
予想 N/A 前回 53.1
【ブラジル】
ブラジル中銀政策金利（11月）7日06:30
予想 11.25% 前回 10.75%
※予定は変更されることがあります。