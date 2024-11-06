【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（9月）16:00　
予想　2.0%　前回　-5.8%（前月比)
予想　N/A　前回　-3.9%（前年比)

フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）17:50
予想　48.3 　前回　48.3

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）17:55
予想　51.4　前回　51.4

ユーロ圏非製造業業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:00　
予想　51.2　前回　51.2

ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（9月）19:00
予想　-0.6%　前回　0.6%（前月比)　
予想　-3.4%　前回　-2.3%（前年比)

【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（10月）18:30
予想　N/A　前回　57.2

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（10/26 - 11/01）21:00
予想　N/A　前回　-0.1%（前週比)

【カナダ】
Ivey購買部協会指数（10月）7日00:00
予想　N/A　前回　53.1

【ブラジル】
ブラジル中銀政策金利（11月）7日06:30
予想　11.25%　前回　10.75%

※予定は変更されることがあります。