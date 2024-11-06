【ユーロ圏】

ドイツ製造業新規受注（9月）16:00

予想 2.0% 前回 -5.8%（前月比)

予想 N/A 前回 -3.9%（前年比)



フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）17:50

予想 48.3 前回 48.3



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）17:55

予想 51.4 前回 51.4



ユーロ圏非製造業業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:00

予想 51.2 前回 51.2



ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（9月）19:00

予想 -0.6% 前回 0.6%（前月比)

予想 -3.4% 前回 -2.3%（前年比)



【英国】

建設業PMI（購買担当者景気指数）（10月）18:30

予想 N/A 前回 57.2



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（10/26 - 11/01）21:00

予想 N/A 前回 -0.1%（前週比)



【カナダ】

Ivey購買部協会指数（10月）7日00:00

予想 N/A 前回 53.1



【ブラジル】

ブラジル中銀政策金利（11月）7日06:30

予想 11.25% 前回 10.75%



※予定は変更されることがあります。

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