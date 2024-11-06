これからの予定【発言・イベント】
20:00 エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演
21:00 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、講演
23:00 ラガルドECB総裁、イベント挨拶
23:30 デギンドスECB副総裁、講演（質疑応答あり）
7日
0:30 米週間石油在庫統計
2:00 ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演
2:40 ロジャーズ・カナダ中銀上級副総裁 講演
3:00 米30年債（250億ドル）入札
4:10 オアNZ中銀総裁、財政特別委員会出席
ポーランド中銀、政策金利発表
米主要企業決算
ＣＶＳヘルス、クアルコム、アーム、ギリアド・サイエンシズ、リフト
※予定は変更されることがあります。
21:00 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、講演
23:00 ラガルドECB総裁、イベント挨拶
23:30 デギンドスECB副総裁、講演（質疑応答あり）
7日
0:30 米週間石油在庫統計
2:00 ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演
2:40 ロジャーズ・カナダ中銀上級副総裁 講演
3:00 米30年債（250億ドル）入札
4:10 オアNZ中銀総裁、財政特別委員会出席
ポーランド中銀、政策金利発表
米主要企業決算
ＣＶＳヘルス、クアルコム、アーム、ギリアド・サイエンシズ、リフト
※予定は変更されることがあります。