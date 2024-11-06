20:00　エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演
21:00　ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、講演
23:00　ラガルドECB総裁、イベント挨拶
23:30　デギンドスECB副総裁、講演（質疑応答あり）

7日
0:30　米週間石油在庫統計
2:00　ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演
2:40　ロジャーズ・カナダ中銀上級副総裁　講演
3:00　米30年債（250億ドル）入札
4:10　オアNZ中銀総裁、財政特別委員会出席

ポーランド中銀、政策金利発表

米主要企業決算
ＣＶＳヘルス、クアルコム、アーム、ギリアド・サイエンシズ、リフト

※予定は変更されることがあります。