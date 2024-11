草木のモチーフがデザイン！SLEEPY SLEEPY「2024 A/W HOLIDAY COLLECTION」

「SLEEPY SLEEPY(スリーピー スリーピー)」より、2024 A/W HOLIDAY COLLECTIONを2024年11月8日(金)より販売開始します。

SLEEPY SLEEPY「2024 A/W HOLIDAY COLLECTION」

「SLEEPY SLEEPY(スリーピー スリーピー)」より、2024 A/W HOLIDAY COLLECTIONを2024年11月8日(金)より販売開始。

2024 A/W HOLIDAY COLLECTIONは“雅歌のメッセージ”をテーマに歌中にまつわる花、草木のモチーフがデザインされています。

SLEEPY SLEEPYのシーズナルコンセプト「FLOWER EXISTENCE_花の一生」に準え花の誕生から昇華までをイメージしたフラワープリントをメインに、肌触りの良いこだわりの素材です。

LINE TULIP VELOURS PAJAMAS

HERB FLOWER PAJAMAS

PILE PAJAMAS

ギフトにおすすめラインナップは、咲き誇る花々を閉じ込めたペアルックパジャマ。

二人の絆を深める特別な時間をさらに彩ります。

艶やかなサテン地からふんわりやわらかな新しいベロアのプリント、冬の定番のパイルなど

2024年は好きな肌さわりからチョイスしていただくのもおすすめです。

「祝福」の象徴として描かれるザクロや「喜び」の象徴のブドウなど、

フルーツのモチーフラインナップも。

そしてニットはもこもことした温かみのある、かつ大人っぽい仕上がりで、贈る相手を問わず、その心地よさを共有できるギフトです。

POMEGRANATE PAJAMAS

UNISEX VELOUR SET UP

POWDER KNIT SET UP

UNISEX FLEECE CARDIGAN SET

SLEEPY SLEEPYの定番商品、シンプルな無地のペアパジャマも、ホリデイギフト限定のパッケージに包まれて登場。

シルク・サテン・綿混素材のカットソー生地、通年で使用できる定番のパジャマはお好きな風合いに必ず出会うことができるでしょう。

象徴とも言えるフラワープリントも毎年人気です。

STANDARD PAJAMAS

SATIN FLOWER PAJAMAS

贈り物にはホリデイ仕様のラッピングが欠かせません。

「SLEEPY SLEEPY」では、真っ赤なホリデイラッピングをはじめ、多様なシーンに合わせたラッピングを用意。

どこからでも大切な人へ気持ちを届けられます。

SLEEPY SLEEPY HOLIDAY GIFT

贈る相手を問わず、親しい方とお揃いで楽しむことができるパジャマ・ルームウェアは、特別な夜の記憶をより深く刻む、上質なアイテムです。

【SLEEPY SLEEPY 2024 A/W HOLIDAY COLLECTION】

2024年11月8日(金)発売

2024 A/W HOLIDAY COLLECTION SPECIAL WEB SITE

https://sleepysleepy.jp/f/xmas2024

ラインチューリップベロアパジャマ長袖ロングパンツ (Men’s/Lady’s)

Color:アイボリー/ダークグリーン

Price:17,000円_with tax、ペアセット(BOX付) 34,000円_with tax

URL :レディース https://sleepysleepy.jp/c/item2/hf2252z203

メンズ https://sleepysleepy.jp/c/item2/hf2251z203

ペア https://sleepysleepy.jp/c/item2/slppbx312z

ポムグラネイトパジャマ長袖ロングパンツセット(Men’s/Lady’s)

Color:アイボリー/ダークブラウン

Price:17,000円_with tax、ペアセット(BOX付) 34,000円_with tax

URL :レディース https://sleepysleepy.jp/c/item2/hf2252z204

メンズ https://sleepysleepy.jp/c/item2/hf2251z204

ペア https://sleepysleepy.jp/c/item2/slppbh312z

ハーブフラワー長袖ロングパンツセット(Men’s/Lady’s)

Color:アイボリー/グリーン

Price:17,000円_with tax、ペアセット(BOX付) 34,000円_with tax

URL :レディース https://sleepysleepy.jp/c/item2/hf2252z206

メンズ https://sleepysleepy.jp/c/item2/hf2251z206

ペア https://sleepysleepy.jp/c/item2/slppbx313z

ユニセックスベロアリリープリントセットアップ

Color:アイボリー/ブラック

Price:17,000円_with tax、ペアセット(BOX付) 34,000円_with tax

URL :単品 https://sleepysleepy.jp/c/item2/hf2253z205

ペア https://sleepysleepy.jp/c/item2/slppbx311z

ユニセックスフリースカーデセットアップ(Men’s/Lady’s)

Color:アイボリー/チャコール

Price:17,000円_with tax

URL :単品 https://sleepysleepy.jp/c/item2/hf2253z207

パウダーセットアップ

Color:アイボリー/ダークグリーン

Price:18,000円_with tax、ペアセット(BOX付) 36,000円_with tax

URL :レディース https://sleepysleepy.jp/c/item2/he8252z207

メンズ https://sleepysleepy.jp/c/item2/he8251z207

ペア https://sleepysleepy.jp/c/item2/slppbx203z

※ポムグラネイトパジャマ、ユニセックスベロアセットアップ、シルクパジャマ、パウダーセットアップのペアは予約販売(12月頭配送)

【取扱店舗】

■SLEEPY SLEEPY 渋谷ヒカリエShinQs店

東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエShinQs 3F

11:00〜21:00 ※日・祝 11:00〜20:00

TEL:03-6434-1863

