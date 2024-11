香り豊かなコーヒーの味わいにミルクのほのかな甘み！マイプロテイン「プロテインコーヒー」

「マイプロテイン」は、初の国内製造のチルドPETボトル飲料となる「マイプロテイン プロテインコーヒー」を2024年11月5日(火)より日本全国のファミリーマート16,300店限定で販売中です。

マイプロテイン「プロテインコーヒー」

【商品概要】

・商品名 :「マイプロテイン プロテインコーヒー」

・販売者 :株式会社ワンダーチルディア

・販売価格:298円(税込)

・内容量 :300ml

・発売日 :2024年11月5日(火)

・販売場所:全国のファミリーマート約16,300店

※店舗によって取り扱いのない場合があります。

【商品特徴】

・1本(300ml)あたりたんぱく質を15g含有

・持ち運びに便利なリキャップタイプのチルドPETボトル飲料

・1本(300ml)あたり205kcal

今回発売される「マイプロテイン プロテインコーヒー」は、香り豊かなコーヒーの味わいにミルクのほのかな甘みが調和した、飲みやすく美味しいプロテインドリンクです。

1本(300ml)あたり、15gのたんぱく質を摂取できます。

また、持ち運びに便利なリキャップタイプを採用しており、忙しい毎日の通勤時や食後のブレイクタイム、仕事中など、さまざまなシーンで手軽にたんぱく質を摂取できるように設計されています。

たんぱく質を手軽に補給できる数量限定の新商品です。

