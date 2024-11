「ちくわ」で驚きと笑いの音楽体験！こどものためのクラシック

公益財団法人ソニー音楽財団は、自由な発想で従来のクラシック音楽のイメージを一新させるユニークなパフォーマンスが持ち味のフルート奏者、多久潤一朗による、「ちくわ」や「空き瓶」といったまさかの題材を楽器にしてクラシック音楽を演奏する動画を、ソニー音楽財団公式YouTubeチャンネル「こどものためのクラシック」にて2024年11月6日に公開しました。

多久さんは数々のテレビ番組や、世界最大級の子ども向けクラシック音楽フェス「こども音楽フェスティバル」への出演など、メディアやクラシック音楽業界で最注目&要注意アーティストとしてマークされている。

「ちくわ」でハチャトゥリアンの難曲「剣の舞」を演奏するという超絶技巧動画。

ちくわに細工は一切しておらず、指のつまみ具合だけで音程を調整するという、ハイレベルな技術を披露!コミカルな見た目に反し、「ちくわ」が実際に楽器として機能しているシュールな映像は必見。

もう1つ公開するのは、本日がチャイコフスキーの命日(11/6)であることにちなんでチャイコフスキー作曲「金平糖の踊り」の動画。

こちらは、多久さん自らが空き瓶で作ったパンフルートならぬ“ビン・パンフルート”で演奏する。

多久さんによって新たな息吹をもたらされた空き瓶たちは、多久さん率いるプロのフルート奏者たち(フルートアンサンブル マグナムトリオ)に、文字通り息を吹き込まれ、瓶とは思えないクオリティの高い音色を聞かせてくれる。

演奏者たちが本気の表情で空き瓶を演奏する姿はここでしか見られない貴重な映像。

この他にも全5種類の多久さんとのコラボレーション動画を順次公開予定。

ちくわと空き瓶以外にも、コップやスプーン、野菜など、キッチンにある身近なアイテムを使った、ユーモアと驚き満載の動画では演奏だけではなく演奏方法も紹介しているので、気になる人は挑戦してみては?動画を見終わった後は、キッチンに置いてあるもの全てが楽器に見えてくるかも!?

<第1弾公開>

楽器:瓶

曲 :金平糖の踊り(チャイコフスキー) ※本日11月6日公開

楽器:ちくわ

曲 :剣の舞(ハチャトゥリアン) ※本日11月6日公開

<第2弾公開>

楽器:コップ、湯呑み

曲 :チャルダッシュ(モンティ) ※第2弾以降は近日公開予定

<第3弾公開>

楽器:ちくわ

曲 :大きな古時計(ヘンリー・クレイ・ワーク)

<第4弾公開>

楽器:ちくわ、コップ、瓶

曲 :ルスランとリュドミラ序曲(グリンカ)

■多久潤一朗さんコメント

「軽い気持ちでちくわや瓶を吹いてみたら、いろいろなフルートじゃないものを吹くことができるようになり、今では穴が空いていれば全て楽器だと思うようになりました。

なんなら穴が空いていなくても…。

奏でてみましょう、全ての穴の開いている物質を!(本職は、フルート奏者です。)」

●「こども音楽フェスティバル 2025」

公式サイト: https://www.kofes.jp/

日時 : 2025年5月3日(土・祝)〜6日(火・休)の4日間

会場 : サントリーホール<東京都港区赤坂>およびその周辺

ソニー音楽財団とサントリー芸術財団がタッグを組んでお贈りする、世界最大級の本格的なクラシック音楽の祭典。

0才の乳児から未就学児、小・中・高校生や10代の青少年まで、子どもたちのそれぞれの年齢に合わせてプログラミングされたコンサートなどを同時に多数開催し、クラシック音楽を一日中余すところなく楽しめる世界でも類を見ない規模のイベント。

プレ・イベントとして未就学児向けコンサート「Concert for KIDS」公演全国ツアーを開催中。

