星野書房は、『人生のステージが上がる 美しい経営』(大沢清文著)を2024年11月6日に刊行しました。

『人生のステージが上がる 美しい経営』大沢清文著

著者 : 大沢清文(おおさわ・きよふみ)

定価 : 2,420円(税込)

発売日 : 2024年11月6日

発行 : 星野書房

発売 : サンクチュアリ出版

ページ数: 320ページ

販売先 : https://www.amazon.co.jp/dp/4801482619

星野書房は、『人生のステージが上がる 美しい経営』(大沢清文著)を2024年11月6日に刊行。

美しい経営とは、働き方・生き方を豊かにしながら、長期的な視点で価値を追求する経営スタイルです。

この書籍では、企業が永続的に成功するための秘訣を、世界中の美しい写真とともに紹介しています。

ビジネスとプライベートのバランスに悩む人に、心を整えるための新しい経営の形を提案する、全ページ美しい写真でつづるまったく新しい「経営の写真集」です。

<書の特徴>

東京商工リサーチが2024年10月22日に発表した「第13回『全国女性社長』調査」によると、2024年の女性社長は全国で約65万人。

14年間で3倍に増えたという結果でした。

今後ますます女性の活躍が推進され、女性社長が増えていくことが予想されます。

本書は、女性経営者のサポートを目的に一般社団法人キレイデザイン協会を設立し、世界中を旅しながら2万人以上の経営者に「美しい経営」を普及している著者による、経営をテーマにした初の写真集です。

世界中の美しい景色の写真からは、「遊ぶように働き、旅するように生きる」という著者の世界観が伝わってきます。

書籍の中身紹介1

<お伝えできる具体的なノウハウ例>

・著者が提唱する美しい経営の方法

・経営で必要な「人」「お金」「生き方」の整え方

・これからの時代の新しい働き方 など

書籍の中身紹介2

<執筆に至った背景>

著者が33年かけて追求し、10年の協会運営で実現を目指してきた理想の働き方について、美しい世界の景色の画像とともに一冊の本にまとめました。

「美しい経営」という概念をわかりやすく伝えたいという想いから、美しい写真を用いています。

多くの経営者がしあわせな生き方・働き方で人生のステージを上げていくことを願い、著者自身の経験をもとに、本書を執筆しました。

書籍の中身紹介3

【著者紹介】

大沢清文(おおさわ・きよふみ)

一般社団法人キレイデザイン協会 理事長

株式会社ブランドワーク 代表取締役社長

大学中退後、5年間で33の職を経験し、その後尊敬する経営者との出逢いで人生が好転。

エステサロンで年商1億円を達成し、事業を17億円まで拡大。

しかし、時間・人・お金の問題で疲弊し、「美しい経営」の考えに目覚め、しあわせな働き方に転向。

その後、女性経営者のサポートを目的に一般社団法人キレイデザイン協会を設立し、現在は世界中を旅しながら2万人以上の経営者に「美しい経営」を指導している。

著書は、いずれも発売後即重版になった『ビックリするほど当たる! 12色キャラ診断』、絵本『みんなちがって みんなだいすき!』(かざひの文庫)ほか多数。

【目次】

第1章 美しい経営とは

品格のある美しい経営を目指す

ビジネスの花を咲かせる

「あり方」が成功のカギ ほか

第2章 人を大切にする経営

人が好きな人のもとに人が集まる

全員に好かれることを求めていませんか?

ひとりのファンを大切にしていますか? ほか

第3章 美しく収益をあげる

稼ぐ女性は美しい

稼ぐことへの抵抗感を手放していく

稼ぐと決めると漠然とした不安が消える ほか

第4章 美しい時間の使い方

時代の流れに乗っていますか?

お客さまをよく見て時代の変化に対応しよう

時代に合わせてツールを活用する ほか

第5章 バイオリズムを活かした美しい経営

自然の理に則って進む

陰と陽を知ることでいいバランスを目指す

ネガティブな面を受けとめる ほか

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ビジュアルで経営に対する世界観を表現!『人生のステージが上がる 美しい経営』大沢清文著 appeared first on Dtimes.