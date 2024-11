2024年4月に提供が終了したニンテンドー3DSのオンラインサービス「ニンテンドーネットワーク」に接続して「マリオカート7」のオンライン対戦をプレイし続けていた最後のユーザーが、ついに端末がクラッシュして接続が絶たれたことを報告しました。Over 200 days after its official closure, the last user of Nintendo Network's online servers finally disconnected after a 3DS system crash | Tom's Hardware

It's over. Rest in peace, Nintendo Network. pic.twitter.com/rlbFZVGJ0q— Fishguy6564 (@fishguy6564) November 4, 2024

Fishguy's 3DS has crashed. The Nintendo Network is finally truly dead. We can all go home, now. pic.twitter.com/XERchpqtsP— Gaffs (@GaffsNotLaffs) November 4, 2024

https://www.tomshardware.com/video-games/handheld-gaming/over-200-days-after-its-official-closure-the-last-user-of-nintendo-networks-online-servers-finally-disconnected-after-a-3ds-system-crash210 days after Nintendo shut down the 3DS and Wii U online servers, the last connected player finally signs off after his console crashes: "It's over" | GamesRadar+https://www.gamesradar.com/games/racing/210-days-after-nintendo-shut-down-the-3ds-and-wii-u-online-servers-the-last-connected-player-finally-signs-off-after-his-console-crashes-its-over/任天堂は2024年4月8日をもって、ニンテンドー3DSとWii U向けのオンラインサービス「ニンテンドーネットワーク」の提供を終了しました。しかし、Fishguy6564氏とMarioiscool246氏はマリオカート7のオンライン対戦を遊び続けるためにパッチを当てて、「ニンテンドーネットワーク」提供が終了したあともオンラインに居残って対戦を続けていました。なお、Marioiscool246氏のニンテンドー3DSは故障してしまったため、2024年8月時点でニンテンドーネットワークに接続し続けているのはFishguy6564氏のみとなっていました。ニンテンドー3DSのオンラインサービスが終了してもなお「マリオカート7」のオンライン対戦をプレイし続ける方法 - GIGAZINEby Colony of Gamersしかし、ニンテンドーネットワークの提供終了から210日が経過した2024年11月4日、Fishguy6564氏がエラーの発生した端末の写真を公開。ついに、オンライン接続が終了したことを報告しました。ニンテンドーネットワークに居残り続けるユーザーが集うDiscordコミュニティ「Nintendo Network After Hours」の共同設立者であるGaffs(@GaffsNotLaffs)氏は「Fishguy氏の3DSがクラッシュしました。ニンテンドーネットワークはとうとう完全に死にました。みんなおうちに帰れます」とコメントしています。