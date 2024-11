EPEX、タイトル曲「UNIVERSE」MVを公開！日本ファンクラブ1周年記念イベントでのパフォーマンスも予告

EPEXが11月5日午後6時、各音楽配信サイトを通じて2ndフルアルバム「韶華2章:青春欠乏」を発売した。彼らはファンショーケースも開催し、本格的なカムバック活動をスタートさせた。「韶華2章:青春欠乏」は、EPEXの青春3部作フルアルバムの中で2作目だ。今年4月、初のフルアルバム「韶華1章:青春時代」が純粋な愛と悩みを歌い、今作では、青春時代の様々な欠如感をテーマにしている。

タイトル曲「UNIVERSE」は、EPEXが選択した“宇宙”に対する曲だ。直線的な力のあるメロディーに鮮明なメッセージを込め、青春の情熱を感じさせる。JUST JERKのYoujin、TURNSのチョ・ナイン、JRICKが振付師として参加し、圧倒的なパフォーマンスを予告した。続いて、今回のアルバムには先行公開曲であり甘いラブソングである「My Girl」。1997年度に生る彼女へ向けた「1997」、いまの若者に必要な欠如感を伝える「It is what it is」、一瞬の刹那をファンキーに表現した「Attosecond」、平凡な日常の中の奇跡を歌う「Wonderful」、青春の喪失に対する「Closer」、虚しさも快く受け入れれば良いというメッセージを込めた「Loner」を収録している。完成度の高い音楽と共に、EPEXはコンセプトフォト、ミュージックビデオ予告映像、ストーリーフィルムまで多彩なコンテンツを披露し、「YOUTH DEFICIENCY(青春の欠乏)」を視覚的にも説得力を持って見せている。時空間の限界を消したEPEXのファンタジー映画のようなビジュアルが、2枚目のフルアルバムをさらに期待させる。彼らは異例のフルアルバムシリーズを成功的に続け、同じ時期を生きている若者たちの声を代弁する役割を果たしていく。さらに、今月11月30日には、日本ファンクラブ1周年を記念したイベント「ZENITH JAPAN 1st ANNIVERSARY PARTY」が、TFTホール1000にて開催される。今回のイベントでは、新曲「UNIVERSE」の初パフォーマンスを予定している。現在、一般チケット販売を受付中。本公演は、1部と2部で異なるテーマで開催され、様々な企画を通して会場に集まったZENITH(EPEXのファン)と一緒に「ZENITH JAPAN」1周年を記念する。

■イベント概要

「ZENITH JAPAN 1st ANNIVERSARY PARTY」

2024年11月30日(土)

1部:開場13:30 / 開演14:00

2部:開場18:00 / 開演18:30



会場:TFTホール1000



<チケット料金>

全席指定:¥11,000(税込)※先着順



