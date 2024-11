【#大さん橋へGO】開催期間:11月6日~11月11日まで

ポケモンは、11月6日より横浜・大さん橋にてリアル体験型イベント「#大さん橋へGO」を開催する。開催期間は11月11日まで。

本イベントはスマートフォン向け位置情報ゲームアプリ「ポケモン GO」では、11月11日から開催されるゲーム内ベント「マックスマンデー」の開催を記念したリアル体験型イベント。

会場では、ゲーム内の「パワースポット」で大迫力の「マックスバトル」が楽しめるほか、まるで「ダイマックスポケモン」が実際に登場したかのような雰囲気で撮影を楽しむことができる巨大なフォトスポットが登場。さらに、会場に来場した方に、記念として「#大さん橋へGOキービジュアルステッカー」の配布も実施される。

日没後には、上空に向かって大迫力な光の柱が出現。「ポケモン GO」上で「ダイマックスポケモン」が登場する「パワースポット」をイメージした“巨大な光の柱”が横浜・大さん橋の先端から天空に向けて照らす。イベントを記念して配布される「ダイマックスボール」型のフライヤーを構えることで、「ダイマックスポケモン」をつかまえているような臨場感で写真を撮ることもできる。

また、「#大さん橋へGO」のイベント会場への馬車道駅や関内駅などの周辺主要駅から、光の柱に近づいていくにつれてメッセージが変化していく特別な広告が特定のバス停に設置される。

「#大さん橋へGO」開催概要

・開催期間:11月6日~11月11日

※光の発生時間は各日18時頃~21時まで

※リーフレット・ステッカーの配布時間は各日13時~21時まで

・開催場所:横浜港大さん橋(神奈川県横浜市中区海岸通り1-1-4)

・アクセス: みなとみらい線「日本大通り駅」下車 徒歩7分(3番または4番出口)

横浜市営地下鉄「関内駅」下車 徒歩15分(1番出口)

JR「関内駅」下車 徒歩15分(南口)

※天候等の事情により予告なくイベントは中止・変更になる可能性もございます。

「#大さん橋へGO」キービジュアルステッカー配布

本イベントに来場した方に、記念として「#大さん橋へ GO キービジュアルステッカー」を配布。横浜・大さん橋の“巨大な光の柱”を中心に、6体の「ダイマックスポケモン」が描かれている本イベントを記念したステッカーとなっている。

なお、配布数に限りがあり、なくなり次第終了となる。

(C)2024 Niantic, Inc.

(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokemon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。