2024年百名店に初選出！ 上質ホルモンを地元価格で提供する駅前立地の実力店

今回は『焼肉の達人』の著者、小関尚紀さんに、東京・荻窪駅目の前といううれしい立地のハイコスパな焼肉店を教えてもらった。

内臓肉のクオリティの高さが評判

雨の日もほぼ濡れずにたどり着けるほど駅近の立地。モダンな赤い螺旋階段が目印

JR中央線荻窪駅北口から徒歩30秒。人で賑わうバスターミナルを左手に進むとすぐに見えてくる赤い螺旋階段のある建物の2階にある「ホルモン コウ」。駅からすぐの抜群のアクセスで、東京食肉市場から仕入れる新鮮なホルモンを中心とした上質な肉をリーズナブルに楽しめる人気店だ。

小関さん

焼肉作家でもあり、サラリーマンでもあるワタクシ。2022年の冬に荻窪での仕事帰りに、たまたま同僚と寄ったのがきっかけです。上ミノにシマチョウに新鮮レバーに、とにかく内臓が新鮮で旨い。ホルモンの店名に偽りなし! 荻窪駅からもすぐだし、思わぬ穴場でした。

メインフロアである2階の席数はカウンター6席、テーブル37席の全43席

店内は広々としていて、グレーや木目を基調としたシックで高級感のある雰囲気。都心の店のような洗練されたかっこよさを意識しつつ、客が気軽に入りやすく心地よく過ごせる空間を目指したという。

2024年8月には3階に個室フロアが新たにオープン。6〜8名用3室、2〜4名用2室の全5室を完備

小関さん

螺旋階段を上った2階にお店があり、清潔感のあるシックな内装で女性同士でも入店しやすく、カウンター席もあって一人焼き肉も可能です。オープンキッチンで開放感があり、店主の勢いそのままに活気を味わうことができます。最近オープンした3階の個室に2024年9月に訪問しましたが、接待でも使えます。駅近で焼肉を楽しむ環境としては抜群!

店主の徳山京介さん

店主の徳山京介さんは、赤坂の「炭火焼ホルモンかぶん」(すでに閉店、系列店の「KABUN-CHIKA」などは営業中)で皿洗いからスタートし、9年間弱修業。

一時は家業の都合で焼肉店から離れたものの、在日韓国人である徳山さんにとってソウルフードであり大好物でもある焼肉を生業にしたいとの思いから焼肉業界にカムバック。当時はコロナ禍の厳しい状況だったが、これまでのスキルを活かし自らの力でやってみようと2022年8月に同店をオープンした。

小関さん

店主は赤坂の有名店で修業後に独立。東京食肉市場の名店、田島健次商店からの内臓仕入れにこだわりがあり、もちろん、正肉のクオリティも高いお店。とにかく最初は内臓を食べてほしいです。タンとハラミも肉厚でおいしいですが、メジャー部位以外の内臓も食べてみてください! お肉は一切れから注文できるので一人焼き肉にも最適。焼き肉通にも初訪問の人にもおすすめできます。

美しいサシが入った未真空のハラミをはじめ、肉質と新鮮さが評判

同店の売りは、芝浦・東京食肉市場の「田島健次商店」から仕入れる新鮮で上質な内臓肉。

店主の徳山さんは独立後、仕入れ業者を探しに無謀にもアポなしで東京食肉市場へ。「当時は世間知らずだったもので(苦笑)」と振り返るが、その熱心な姿を見て某一流内臓卸の方が「田島健次商店」を紹介してくれたのだとか。

「このお付き合いがなかったら、肉質で勝負する今のスタイルはできなかったと思います。このレベルのタンやハラミは、大金を積んでも仕入れられないので。運の良さとご縁に感謝しつつ、都心のお店でしか味わえないような質のいい肉をリーズナブルに提供する地域密着の店として、今後も長く続けていきたいですね」

これが一押し! 美しいサシと分厚さに見惚れる「和牛極ハラミ」

「和牛極ハラミ」(数量限定)3,740円

ステーキのような厚切りが贅沢な「和牛極ハラミ」は、肉の味にこだわる人たちが、こぞってオーダーするメニュー。

未真空(※真空包装して水で冷やし込む一般的な工程を行わず、乾燥させて下処理を行い肉の旨みを保つ方法)の上質なハラミならではの濃厚な旨みとあふれる肉汁に負けないよう、2種類の塩とごま油でしっかり下味をつけてある。

小関さん

芝浦・東京食肉市場の田島健次商店から仕入れるハラミは、サシが美しく、厚み、乾き具合と職人技が光る一品。提供されるカットも大きく、分厚さにテンションが上がります。

時々トングで軽く繊維をほぐしながら焼くと、より歯切れが良くなる

焼き方の基本は弱火でじっくり。表面がキツネ色になったら網の中央に移動して直火を避ける。ハサミで大きめにカットしたら、レアすぎず中にほんのりピンク色が残るぐらいが食べ頃だ。

小関さん

しっかり焼き育てたハラミは噛んでも尚、ジューシーで肉汁が溢れます。私のお気に入りの食べ方は、山葵をたっぷりとつけて豪快に噛みちぎるように食べる! 山葵と肉汁が相まって、あぁ口福。

こちらも要チェック! 一口でリピート確定の4品

こだわりの味付けも魅力「黒毛和牛タン盛り合わせ」

「黒毛和牛タン盛り合わせ」2,640円 レモンは一応添えてあるが、タンの旨みを際立てる味付けをしてあるので、レモンを搾らずそのままいただくのがおすすめ

田島健次商店から仕入れている希少な黒毛和牛のタンを、部位ごとの特徴にあわせた味付けで堪能できるのが「黒毛和牛タン盛り合わせ」。

タン元はサシの甘みを引き立てるよう塩のみ、ややあっさりした味わいで歯応えのあるタン中には味噌ダレ、旨みが強いタン下には辛めな塩とニンニク、コショウ、ネギを絡めてパンチのある味わいに。

タン元はよく焼くことでサクサクの食感に。タン下もよく焼いて旨みをアップ。タン中は軽くレア焼きでOK

小関さん

一皿で、タン元(塩)、タン中(タレ)、タン下(ジャンクな味つけ)を味わえます。肉だけでなく、味付けのこだわりも楽しみましょう。

あらゆる部位の旨みが凝縮!「黒毛和牛の煮込み」

グツグツと煮立った状態で提供される「黒毛和牛の煮込み」1,078円

黒毛和牛のタンや皮付きのハラミ、ツラミ(頬肉)などの端材を、大根などの野菜とともにコチュジャンベースのスープで煮込んだ「黒毛和牛の煮込み」。

具材たっぷりで濃いめの味付けだけに、ご飯のお供としてオーダーする人が多いという。噛み締めるほどに広がる黒毛和牛の旨みを存分に楽しもう。

具材がゴロゴロ入った贅沢感も人気の秘密。生産者への感謝も込めて、あらゆる部位の端材まで無駄にすることなく使用している

小関さん

色々な和牛の部位を煮込んだスープは旨みが凝縮。〆前ではありますが、ここは白飯にも登場してもらいましょう。スターターとしてもおすすめできますが、私は中盤にご飯のお供としていただきます。

優しい味わいにハマる「テールだしのお粥」

「テールだしのお粥」1,078円。アルミの小鍋で提供され、目の前でフタを開けてくれる

「テールだしのお粥」は、メニュー全般にボリューム感がある同店で、女性や子どもも食べやすいと人気上昇中の〆メニュー。

牛骨とテールをミックスした出汁は、優しい味わいながらコクがあり、ゼラチン質が溶け出したトロトロの食感。5時間ほど炊くことで骨から剥がれ、ホロホロの糸状になったテール肉もたっぷり入っていて、肉の旨みと風味をしっかり感じられる。

まずはそのままシンプルに食べたのち、付け合わせの韓国海苔をまぶし、ごま油を数滴たらせば、より香ばしい味わいに。まだ広く知られてはいないものの、小関さん同様、一度食べて気に入り、毎回オーダーする人が続出中だとか。

ごま油は数滴たらすだけで一気に風味がアップ

小関さん

焼肉屋の〆メニューでは珍しいお粥ですが、ワタクシは毎回〆でオーダーしています。「ホルモン コウ」さんは他にも人気の〆メニューがありますが、ワタクシはお粥一択です。お肉をたっぷり食べた後に何とも優しい味で〆られます。付属の韓国のりとごま油をたらして味変。最後までスプーンが止まりません。

たまごの風味豊かな麺が主役の「冷麺」

「冷麺」1,078円。付け合わせのニラキムチはそのままつまんでも、冷麺にトッピングしても美味

もうひとつ〆メニューで注目したいのが「冷麺」。定番メニューながらひと味違う味わいで人気となっている。

澄んだスープは鶏、牛、豚からとる出汁に、みりんを加えたまろやかな味わい。そこに風味豊かでコシのある太めのたまご麺がよく絡み、満腹状態から食べ始めてもスルッと完食できてしまう。具材はきゅうりと白髪ネギにすりごまをかけるのみというシンプルさも「麺が主役の冷麺」としてベストなバランス。麺好きからも評価されそうな逸品だ。

焼肉好きにはライブ感を楽しめるカウンター席もおすすめ

コスパとアクセスの良さだけでなく、こだわりのサイドメニューやホスピタリティ、空間とさまざまな魅力で、2024年の「食べログ 焼肉 TOKYO 百名店」に初選出され、さらに注目度があがりそうな「ホルモン コウ」。

今後については「地域に溶け込んで、何十年と長くやっていけたら。そのためには、お客様を飽きさせない工夫を常にしながらも、肉の質や接客のレベルなど、基本のスタンスは変えることなく続けていくことが大事だと思っています」と徳山さん。

個室のオープンでさらに幅広いシーンに対応できるようになったので、ここぞという時にぜひ訪れてみてほしい。なお、平日はピークタイムを避ければ予約なしでもたいてい大丈夫だが、週末や個室の利用は数日前に予約して訪れるのがおすすめだ。

<店舗情報>◆ホルモン コウ住所 : 東京都杉並区上荻1-8-8 興和ビル 2FTEL : 03-6915-1147

文:當間優子、食べログマガジン編集部 撮影:ジェイムス・オザワ

