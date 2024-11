ディズニー公式動画配信サービスDisney+(ディズニープラス)にて、今後配信されるマーベル作品を紹介する特別映像が解禁。

今回は、解禁された映像から、2024年冬以降に配信を予定しているマーベル作品を紹介します☆

『デアデビル:ボーン・アゲイン(原題)』や『アイアンハート(原題)』などの実写作品から、大人気シリーズ『ホワット・イフ…?』の新シーズンに「スパイダーマン」の新アニメーションなど注目のラインナップになっています!

ディズニープラス「MARVEL(マーベル)」2024冬以降作品まとめ

© 2024 Marvel

© 2024 20th Century Studios /© &TM 2024 MARVEL

配信:2024年11月12日(火)より順次

世界中に衝撃と感動を巻き起こす超大作を数多く生み出し、劇場映画にとどまらず多彩なドラマシリーズやアニメーションを次々と世に送り出し、エンターテイメント史を塗り替えてきた「マーベル」

現在、映画やドラマ、アニメーション作品などあらゆるジャンルの人気作がディズニー公式動画配信サービスDisney+(ディズニープラス)で見放題独占配信中です。

そんなディズニープラスにて、これから配信を予定している豪華作品を一挙紹介する特別映像が解禁されました!

幅広いジャンルでファンの心を掴むマーベルに、今後も期待が高まります。

今回は、解禁された特別映像から、2024年冬以降に配信予定のマーベル作品を紹介。

残りの2024年も、間もなく迎える2025年も、マーベルが世界を熱狂させてくれます!

デアデビル:ボーン・アゲイン(原題)

配信:ディズニープラスにて2025年3月より独占配信

昼は弁護士、夜は法では裁ききれない悪へと立ち向かう盲目のヒーロー「マット・マードック」こと、チャーリー・コックス氏演じる「デアデビル」が主人公の新たなドラマシリーズ。

実は「マット・マードック」は、大ヒット映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』で殺人の冤罪をかけられた「ピーター・パーカー」の助っ人弁護士としてサプライズ登場している人物です。

ほかにもドラマシリーズ『シー・ハルク:ザ・アトーニー』で先行登場しており、登場のたびにSNSを席捲するなど、人気ヒーローぶりを証明しています。

活気ある法律事務所で正義のために戦うマットと対立するのは、ニューヨークで政治活動に取り組みながら、裏社会の犯罪王でもあるマットの宿敵・キングピンことヴィンセント・ドノフリオ氏演じる「ウィルソン・フィスク」

作中ではふたりの避けられない衝突が描かれ、解禁された映像にも注目です。

きっちりとスーツを着こなした弁護士の姿と、大迫力のアクションをぶちかますヒーロー姿の両者が映し出され、短いながらも昼と夜でのクールなギャップが感じられます。

さらに、これまでのマーベル作品と比べ“ハードなアクション”が描かれることも明かされ、新たな風を感じずにはいられない作品です!

ユア・フレンドリー・ネイバーフッド・スパイダーマン(原題)

配信:ディズニープラスにて2025年1月より独占配信

『ユア・フレンドリー・ネイバーフッド・スパイダーマン(原題)』は、お馴染みの愛称“親愛なる隣人”をタイトルに冠した、『スパイダーマン』の新アニメーションシリーズ。

高校1年生の「ピーター・パーカー」が「スパイダーマン」になるまでの道のりを、初期のコミック本に描かれたルーツを讃えるスタイルで表現されています。

「アイアンマン」や「ニック・フューリー」「ドクター・ストレンジ」が「ピーター・パーカー」のメンターになり、彼を導く姿が描かれたMCU作品。

本シリーズでも、彼のメンターのような存在が登場するのかも注目です。

プロデューサーを務めるブラッド・ウィンダーバウム氏は「本当にみんなを驚かせる、控えめに言ってアメイジングな作品」とコメントしています!

アイアンハート(原題)

配信:ディズニープラスにて2025年6月より独占配信

『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』でMCU初登場を果たした、ドミニク・ソーン氏が演じる天才発明家「リリ・ウィリアムズ」が主人公のドラマシリーズ。

「アイアンマン」以来、最も先進的なアーマースーツを発明するキャラクターであり、原作コミックスでは「リリ・ウィリアムズ」が「アイアンマン」の後継者とされています。

『ワカンダ・フォーエバー』では「ワカンダ」と自身のテクノロジーを集結させた新スーツを纏う「アイアンハート」となり、「ワカンダ」に迫る危機に「ブラックパンサー」と共闘。

本作では、製作総指揮を「ブラックパンサー」シリーズの監督を務めたライアン・クーグラー氏が務めます!

共演には、アンソニー・ラモス氏(『ツイスターズ』、『トランスフォーマー/ビースト覚醒』)やオールデン・エアエンライク氏(『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』『オッペンハイマー』)らを発表。

また、映像ではメタリックなスーツに身を包み、軽快に飛び回る姿やトラックを軽々と吹き飛ばす様子が映し出されています!

『ホワット・イフ…?』シーズン3

配信:ディズニープラスにて2024年12月より独占配信

実写作品で実際に描かれた出来事をベースに、MCUの登場人物たちのありえたかもしれない様々な“もしもの物語”を描く『ホワット・イフ…?』

アベンジャーズの人気キャラクターが次から次へと登場し、実写作品では描かれなかった別の運命を辿る面白さが、世界中で話題を呼んでいます!

ケヴィン・ファイギ氏をはじめとする制作スタッフ陣が贈る、人気アニメーションシリーズ待望の第3弾が独占配信です。

シーズン3では、どのような“もしも”が描かれるのか期待が高まります!

マーベル・ゾンビーズ(原題)

配信:ディズニープラスにて2025年10月より独占配信

『マーベル・ゾンビーズ(原題)』は、新世代のヒーローたちが、拡大し続けるゾンビの脅威と戦う物語を描くアニメーションシリーズ。

『ホワット・イフ…?』シーズン1の第5話「もしも…ゾンビが出たら?」にて、ゾンビ・ウィルスに感染したアベンジャーズが登場しましたが、何か繋がりはあるのでしょうか?

解禁映像ではゾンビと化した「キャプテン・アメリカ」の姿が映し出され、どのキャラクターがゾンビとして登場するのか注目です!

ワンダーマン(原題)

配信:ディズニープラスにて2025年12月より独占配信

俳優を本職とする「ワンダーマン」を主人公にした新たなドラマシリーズで、主演を務めるのはヤーヤ・アブドゥル=マティーン2世氏(『アクアマン』、『ウォッチメン』)。

今回の特別映像内で映像解禁となり、映像内では「ワンダーマン」がオーディションを受ける様子が映し出されました。

ほかにも『アイアンマン3』にて、元舞台俳優の架空のテロリスト「マンダリン」として登場し、『シャン・チー/テン・リングスの伝説』にも登場したベン・キングズレー氏が演じる「トレヴァー」の姿も!

「トレヴァー」が「ワンダーマン」と共に行動する様子が写し出されて、作中の展開が気になります。

アイズ・オブ・ワカンダ(原題)

配信:ディズニープラスにて2025年8月より独占配信

「ブラックパンサー」の本拠地であり、彼のスーツや「キャプテン・アメリカ」の盾にも使用されている金属・ヴィブラニウムの原産国としてMCUに登場してきたワカンダ王国。

『アイズ・オブ・ワカンダ』はワカンダの歴史を通じて、危険なヴィブラニウムの遺物を回収するため、世界中を旅する任務を与えられた勇敢な戦士たちを描くアニメーションシリーズです!

デッドプール&ウルヴァリン

© 2024 20th Century Studios /© &TM 2024 MARVEL

配信:ディズニープラスにて2024年11月12日(火)より見放題独占配信

全く異なる個性のR指定ヒーロー2人が暴れまわる、過激なアクション・エンターテイメントが、ついにディズニープラスに登場します!

ライアン・レイノルズ氏演じる「デッドプール」は、戦う動機は超個人的、破天荒でなんでもアリの“クソ無責任ヒーロー”。

ヒュー・ジャックマンが演じる「ウルヴァリン」は、クソ真面目でキレるとヤバい“最恐アウトロー”です。

そんなヒーロー2人が暴れる本作は2024年7月24日(水)に日本で世界最速公開を迎え、オープニング5日間で興行収入8億788万円、491,342人を動員。

シリーズ史上、最高のオープニングを記録したうえ、公開から41日(2024年9月2日時点)で前作『デッドプール2』(18)、『デッドプール』(16)の成績を超えました!

シリーズ史上最大の興行収入21億円、動員131万2189人を超え、歴代No.1に躍り出る快挙を果たした作品がディズニープラスで楽しめます☆

残りの2024年も、間もなく迎える2025年も、世界を熱狂させてくれるマーベル作品。

2024年冬以降、ディズニープラスにて配信が予定されている「MARVEL」作品の紹介でした!

