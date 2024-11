カーセブンデジフィールドは、チアドライブが運営する、一般ドライバーが愛車に好きなブランドやコンテンツのステッカーを貼って走行するマイカー広告サービス「Cheer Drive(チアドライブ)」を利用した広告展開<中古車売却に安心を!カーセブン PRドライブキャンペーン>を実施します。

Cheer Drive「中古車売却に安心を!カーセブン PRドライブキャンペーン」

キャンペーン名:中古車売却に安心を!カーセブン PRドライブキャンペーン

走行期間 :2024年11月1日(金)〜11月30日(土)

参加台数 :300台 カーセブン展開エリア

カーセブンデジフィールドは、チアドライブが運営する、一般ドライバーが愛車に好きなブランドやコンテンツのステッカーを貼って走行するマイカー広告サービス「Cheer Drive(チアドライブ)」を利用した広告展開<中古車売却に安心を!カーセブン PRドライブキャンペーン>を実施。

実施期間:2024年11月1日(金)〜11月30日(土)

「Cheer Drive」は、個人のクルマに好きな商品やサービスなどのステッカーを貼ってドライブすることで、走行距離に応じて換金可能なポイントを得られるシェアリングエコノミーサービスです。

このキャンペーンでは、カーセブンを宣伝いただける一般ドライバーを募り、全国のエリアで広告展開を行います。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 一般ドライバーの愛車を利用!Cheer Drive「中古車売却に安心を!カーセブン PRドライブキャンペーン」 appeared first on Dtimes.