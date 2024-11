マンチェスター・ユナイテッドは新監督にスポルティングCPのルベン・アモリム監督を迎え入れることが決定している。



『talkSPORT』のアレックス・クルック氏によると、アモリム監督が就任するマンUは来夏の移籍市場でエヴァートンに所属する22歳のイングランド代表DFジャラッド・ブランスウェイトの獲得を目指すようだ。



2021年5月からエヴァートンに在籍するブランスウェイトはその翌年の22-23シーズンはPSVにレンタル移籍。2023年6月からは再びエヴァートンに復帰しており、23-24シーズンはリーグ戦35試合に先発出場するなどクラブの主力へと成長。今夏の移籍市場ではマンU行きが報じられていたが、同クラブがオランダ代表DFマタイス・デ・リフト、18歳のフランス人DFレニー・ヨロを獲得したこともあり、白紙となっていた。





Were you impressed by Jarrad Branthwaite's 2023/24 season with @Everton? pic.twitter.com/eGOpk9zkYL