±Ñ¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÊ®½Ð¤ÎÄï¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤Î·ÐºÑ»Ù±ç¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡¡ÀÈÈºá¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¡¢¸øÌ³¤ò°úÂà¤·¤¿±Ñ²¦¼¼¤Î¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¡£·»¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤¬¡¢Ç¯´Ö100Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1.9²¯±ß¡Ë¤ÎÍ½»»¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Î¹ñÁò¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢Daily Mail¤¬²¦¼¼ÅÁµºî²È¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ï¡¼¥É¥Þ¥ó¤ÎÃø½ñ¡ØCharles III¡§ New King. New Court. The Inside Story¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÎÁýÊäÈÇ¤ÎÈ´¿è¤ò·ÇºÜ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹ñ²¦¤¬¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤ò·ÐºÑÅª¤ËÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñ²¦¤Ï»äÅª¤Êºâ»º»Ù½Ð¤ä»üÁ±ÃÄÂÎ¤Ø¤Î´óÉÕ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¹ñ²¦¼êµö¶â²ñ·×Ä¹´±¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤ËÍ½»»¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç¯´ÖÌó100Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î¼êÅö¤Î»Ùµë¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ôÉ´Ëü¥Ý¥ó¥É¤ËµÚ¤Ö»ÜÀß·ÙÈ÷ÈñÍÑ¤Î»ÙÊ§¤¤¤âÄä»ß¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£´Ø·¸¼Ô¤ÏDaily Mail¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²¦»Ò¤Ï¤â¤Ï¤ä¹ñ²¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ÐºÑÅª¤Ê½Å²Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Ø¤ÎÀÅªË½¹Ô¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢2019Ç¯¤Ë¹öÃæ¤Ç»àË´¤·¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Åö»þ17ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡¦¥¸¥å¥Õ¥ê¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¹ðÈ¯¤µ¤ì¡¢1200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó18²¯4000Ëü±ß¡Ë¤ÎÏÂ²ò¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿µ¿ÏÇ¤ò¼õ¤±¤Æ2019Ç¯¤ËBBC¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¿Æ¤·µ¤¤Ë¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Èà¤È²ñ¤Ã¤¿µ²±¤òÁ´¤ÆÈÝÄê¤·¡¢ÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸øÌ³¤ò°úÂà¤·¡¢·³¤Î¾Î¹æ¤ÈÇ¤Ì³¤ò²ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Î¹ñÁò¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢Daily Mail¤¬²¦¼¼ÅÁµºî²È¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ï¡¼¥É¥Þ¥ó¤ÎÃø½ñ¡ØCharles III¡§ New King. New Court. The Inside Story¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÎÁýÊäÈÇ¤ÎÈ´¿è¤ò·ÇºÜ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹ñ²¦¤¬¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤ò·ÐºÑÅª¤ËÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Ø¤ÎÀÅªË½¹Ô¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢2019Ç¯¤Ë¹öÃæ¤Ç»àË´¤·¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Åö»þ17ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡¦¥¸¥å¥Õ¥ê¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¹ðÈ¯¤µ¤ì¡¢1200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó18²¯4000Ëü±ß¡Ë¤ÎÏÂ²ò¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿µ¿ÏÇ¤ò¼õ¤±¤Æ2019Ç¯¤ËBBC¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¿Æ¤·µ¤¤Ë¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Èà¤È²ñ¤Ã¤¿µ²±¤òÁ´¤ÆÈÝÄê¤·¡¢ÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸øÌ³¤ò°úÂà¤·¡¢·³¤Î¾Î¹æ¤ÈÇ¤Ì³¤ò²ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£