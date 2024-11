自動テクスチャ識別プログラム搭載！コマツ／同志社大学「かべぴた」

コマツと、同志社大学 理工学部 インテリジェント情報工学科 知的機構研究室が共同開発した「自動テクスチャ識別プログラム」を搭載した壁紙AI識別アプリ「かべぴた」が、DXへの取り組みの先進事例として特に優秀な企業を表彰する、「KANSAI DX AWARD 2024」においてグランプリを受賞、2024年10月31日に開催された関西デジタル・マンス クロージングイベントにて表彰式が行われました。

コマツと、同志社大学 理工学部 インテリジェント情報工学科 知的機構研究室が共同開発した「自動テクスチャ識別プログラム」を搭載した壁紙AI識別アプリ「かべぴた」が、DXへの取り組みの先進事例として特に優秀な企業を表彰する、「KANSAI DX AWARD 2024」においてグランプリを受賞、2024年10月31日に開催された関西デジタル・マンス クロージングイベントにて表彰式が行われた。

■グランプリ受賞にあたって特に評価された取り組み

(1) コマツ株式会社と同志社大学の産学連携により、画像認識AIを活用した課題解決に挑んだ点。

(2) 大手資材メーカーや競合企業6社から理解、協力を得て、自社に蓄積された専門知識と、同志社大学の学術的先端技術を集結し、素材表面の微細な差異を識別要素にする「自動テクスチャ識別プログラム」を開発し、普及品壁紙の品番識別に成功、アプリ化した点。

(3) 識別課題解決からアプリ化にあたり、コマツ株式会社社内にDXソリューション事業部を新設。

アプリ開発に携わり、同志社大学、協力会社とシームレスに連携する体制を整えた点。

壁紙AI識別アプリ「かべぴた」

■「かべぴた」の概要

コマツ株式会社は、業歴45年を超える東大阪のインテリアを主業とした企業です。

日本全国には、資本金100万円を超えるインテリア系建築業が19万社以上存在します。

この業界では人材不足と長時間労働是正が大きな課題となっている中、何十年も方法が変わらぬ非効率な作業が山積しています。

その一つに、品番不明資材の識別があり、お客様からの依頼により、月に数回・手作業での識別作業を行っています。

人力による非効率作業、識別課題を解決すべく、同志社大学 理工学部 インテリジェント情報工学科 知的機構研究室とコマツ株式会社は、産学連携による画像認識AIを活用した課題解決に挑みました。

表彰式にて「かべぴた」プロジェクトの紹介

従来の識別プログラムでは素材感の微差を識別できず、プログラムを新たに構築する必要がありました。

2年の歳月をかけ「自動テクスチャ識別プログラム」を開発し、識別要素が表面の微細な差異しかない材質でも品番識別を可能としました。

識別システムを基に効率的なツールが開発されても、建築業は高齢者の割合が多く、複雑な操作や専門的知識の習得が敬遠され、普及しないのが現状です。

アプリ化にあたって、解りやすいボタン、直感的な操作で作業が完結するよう、誰でも簡単に壁紙品番を識別できるアプリ「かべぴた」を開発しました。

コマツ株式会社×同志社大学 グランプリ受賞者

■関西デジタル・マンス

毎年10月を関西広域でのDX(デジタルトランスフォーメーション)推進強化月間として定め、官民連携により様々な取り組みを実施するものです。

[関西デジタル・マンス実行委員会]

公益社団法人 関西経済連合会、関西広域連合、総務省 近畿総合通信局、経済産業省 近畿経済産業局、一般財団法人 関西情報センター、独立行政法人 情報処理推進機構、独立行政法人 中小企業基盤整備機構

https://www.kankeiren.or.jp/kansai-dx/digital-month/

■KANSAI DX AWARD 2024

先進的にDXに取り組む関西の企業を表彰する制度です。

中堅・中小企業を含めた企業の先進事例を広く発信することで、各主体での取り組みの参考としていただくとともに、関西のDXの取り組みの底上げをはかります。

https://www.kankeiren.or.jp/kansai-dx/award/

■「かべぴた」展示のお知らせ

今回「KANSAI DX AWARD 2024」でグランプリを受賞した「かべぴた」を大阪、東京にて実際にお試しいただけます。

●大阪[マイドーム大阪]

第37回東大阪産業展「テクノメッセ東大阪2024」

展示: 2024年11月6日(水)〜11月7日(木)

詳細: http://www.hocci.or.jp/wp/?page_id=7927

●東京[404 NOT FOUND(Shibuya Sakura Stage 4F)]

第1回 Tech Direction Awards 受賞展

展示: 2024年11月16日(土)〜11月17日(日)

詳細: https://award.tech-director.org/event01

*トークイベントに参加します。

日程: 11月16日(土) 14:00〜15:00

Session #2「他社との共創」

