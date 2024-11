ドール”に スポットを当てた作品展！BACON「ぬい☆ぱらドール展」

BACONは、ぬいぐるみやドール、ドールハウスなどに特化した作品だけを集めた合同作品展&物販展「ぬい☆ぱらドール展」を、「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京&名古屋)において開催します。

BACON「ぬい☆ぱらドール展」

名古屋の開催は2024年11月23日(土)〜12月1日(日)、東京は12月7日(土)〜12月22日(日)に開催します。

初開催となる本展では、人気クリエイターがこだわり抜いた作品群が一堂に集結。

会場でドールが撮影できるフォトスポットなども登場します!!

■「ぬい☆ぱらドール展」とは?

ぬいぐるみとドール関連の作品が一堂に会する合同展覧会です。

温かみと個性を感じられる作品が多く揃い、どこかノスタルジックでありながらも今風の可愛らしさに満ちた展示が特徴です。

人気のクリエイターたちがそれぞれの表現で作品を発表し、この展示ならではの特別なグッズも多数販売されます。

展示内容は、ふわふわで愛らしいぬいぐるみや細部までこだわり抜かれたドールたち。

作品の背後にあるクリエイターの物語や工夫が垣間見え、作品をただ眺めるだけでなく、手に取ってその世界観を楽しむことができます。

また、SNSなどで話題のクリエイターも出展し、直接その作品を見られる貴重な機会として、ファンにとっても魅力的なイベントとなっています。

時代が求める癒しと、心温まる美しさが集うこの空間で、ぜひ「ぬいぐるみ」と「ドール」の世界を存分に堪能できます。

■ぬいぐるみ&ドールファン必見!話題作家の新作が並ぶ、限定アイテム満載の初展示会!

初開催にふさわしく、どなたでも楽しめる多彩な内容をお届けします。

ここでしか見ることができない展示作品や、限定の物販アイテムをぜひ会場で堪能できます。

注目の作家には、Xで約1万人のフォロワーを持つ「すなつ(@baspis_snt)」や、手縫いのぬいぐるみが話題の「グルメマイスターよぴチャン(@gourmetmeisteryopichan)」、またオミミちゃんの「FashionTail(@kirakiradreamy)」が新作を披露します。

さらに、SNSで未公開の作品も多数展示予定です。

物販には、完売が期待される「チャウテセイ(@chautesei)」の約20cmの新作ぬいぐるみが登場。

ふわふわで可愛らしいドールのお洋服シリーズで人気の「プリュム*しっぽ(@plume_sippo)」も、新作ドール用のお洋服を出品します。

多くの注目作家による新作やここでしか手に入らないグッズを通じて、唯一無二の世界観を体験できます。

■会場でしか買えない限定グッズが登場!!

<Petit marron>

・ぬいぐるみちゃん 各5,500円

(ねこ、立ち耳うさぎ、ロップイヤーうさぎ)

・ぬいぐるみヘッドドレス 各1,500円

(耳通し穴 あり、なし)

・ぬいぐるみお出かけハーネス 各1,500円

(お色、チェーンの長さを選べる)

・ぬいぐるみマント 各3,500円

(あお、あか、みどり、くろ)

・ぬいぐるみワンピース 各4,000円

<いわより*もけ舎>

・このはな、たゆた 52,000円

・ドラ(の威を借る)ゴン、黒ネコマタチャン 15,500円

・ドラ(の威を借る)ゴン、白雪うさぎ 15,500円

・ねもね 23,000円

・ともだち、疲れた時の夢 6,700円

・でぃあぼろす、たんぽぽ 23,500円

<あいまい>

・ぷいちゃん 2,000円

・ぽゆちゃん 3,300円

・ろっぷちゃん 3,000円

・ねんちゃん 2,200円

・ねんちゃん(おめかしあり) 2,500円

・なぞさん 3,800円

・亜種ぽゆちゃん 5,000円

・アクキー 500円

・シール 200円

<もふいぬ>

・秋田犬わんこ 15,000円〜

・もふいぬ 2,200円〜

・マメもふ 1,600円〜

<Arcadian>

・白のレースドレス 6,500円〜

・うさ耳ドレス 4,000円〜

<福はな堂>

・ちっさいおすわり 3,000円

・へばりつきブローチ 2,500円

・ポストカード 150円

<グルメマイスターよぴチャン>

・ポストカード 220円

・Tシャツ 4,400円

・シール 880円

・アクリルキーホルダー 1,320円

<カワスエ製作所>

・ぬいぐるみ、ドール用鞄 1,500円

<よしたけみほ>

・眠いちゃん(白猫) 13,200円

・眠いちゃん(ブチちゃん) 13,200円

<NeedleFeltしろいはね*machi>

・小さな黒猫 10,000円〜

<MASHIRO DOLL>

・ドール靴 2,500円

・ドールウィッグ 3,900円

・ドールトレーナー 3,500円

・ドールアイ 600円

・ドールシャツ 3,500円

<プリュム*しっぽ>

・肩出し猫耳パーカー、スカートセット(ピンク、水色) 8,000円

・つけ袖付きワンピース(赤チェックver.) 8,000円

・くすみカラーパーカー(ピンク、水色) 4,500円

・ねこトレーナー 4,000円

・わんこパーカーセット 7,000円

・くま柄ロングシャツ 4,000円

<Subee>

・バーキン風ミニチュアハンドバッグ 5,800円

・ハンバーガーセットバッグ(ハンバーガーとポテト) 6,500円

・小さなピザのバッグ 3,700円

・小さなプリンバッグ 3,700円

・小さなホットケーキバッグ3,700円

・小さないちごのバッグ 3,700円

※上記はオリジナルグッズの一例です。

全て税込表記。

【企画展概要】

■名古屋

企画展名: ぬいぐるみとドールの合同写真展&物販展

「ぬい☆ぱらドール展 in 名古屋」

開催日時: 2024年11月23日(土)〜12月1日(日)

営業時間: 平日11:00〜17:00、土日祝日11:00〜18:00

休館日 : 毎週月・火曜日

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 : 1,000円/3歳以下は入場無料

出展者 : 34組

主催 : 株式会社BACON

URL : http://tgs.jp.net/plushtoy-official

■東京

企画展名: ぬいぐるみとドールの合同写真展&物販展

「ぬい☆ぱらドール展」

開催日時: 2024年12月7日(土)〜12月22日(日)

営業時間: 11:00〜18:00

休館日 : 毎週月曜日

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 : 1,000円/3歳以下は入場無料

出展者 : 34組

主催 : 株式会社BACON

URL : http://tgs.jp.net/plushtoy-official

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

