ATEEZ最新ミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.2』コンセプトフォト第3弾を公開

■ATEEZのポテンシャルが爆発した気品溢れるビジュアル!

ATEEZが11月6日、自身の公式SNSを通じて11thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.2』DIARY VER.のコンセプトフォトを公開した。

公開されたコンセプトフォトのATEEZは、貴公子のような美貌でより強く視線を集めている。赤い背景にブラックスーツを着こなし、上品なビジュアルを誇っている。また、8人のメンバー全員が奥深い目つきと堂々としたカリスマ性を発揮。それだけでなく、ATEEZは圧倒的なオーラまで醸し出し、魅力溢れるポテンシャルを爆発させるなど、ニューアルバムへの期待を一層高めている。

ATEEZは前作から約半年ぶりに、11thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.2』を通じてカムバックを予定している。プロモーションマップをはじめ、トラックリスト、「FOR VER.」と「TO VER.」のコンセプトフォトを公開し、様々なティザーコンテンツを順次公開している。続いて第3弾コンセプトフォトとなる「DIARY VER.」までニューアルバムに関するムードのベールがはがされた中で、11月8日に公開されるプレビューコンテンツへの関心がより一層高まっている。

このようにカムバックへの熱気を高めているATEEZの11thミニアルバムにはタイトル曲「Ice On My Teeth」をはじめ、「DEEP DIVE」「Scene 1 : Value」「Man on Fire」「Selfish Waltz」「Enough」まで計6曲が収録されている。

そんなATEEZの11thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.2』は日本でも予約販売を開始しており、先着で特典をゲットできる。

リリース情報

2024.11.27 ON SALE

MINI ALBUM『GOLDEN HOUR : Part.2』

韓国発売日:11月15日

