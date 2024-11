点灯式に松井咲子登壇！さいたまアリーナ「けやきひろばイルミネーション 2024-25」

さいたまアリーナでは、今回で25回目となるさいたま新都心の冬の風物詩、「けやきひろばイルミネーション 2024-25」を、2024年11月9日(土)から2025年1月26日(日)まで開催します。

さいたまアリーナ「けやきひろばイルミネーション 2024-25」

2024年度は、「Blessing Forest 〜祝福の音と光のシンフォニー〜」と題して、音の演出と光の動きに工夫を凝らしたイルミネーションをお届けします。

さいたま新都心駅を降りて左に進み、入口のウェルカムゲートをくぐると、ブルー系を中心としたLED約20万球によりライトアップされた約150本のけやきが皆さまを幻想的な世界へいざないます。

さいたまスーパーアリーナとけやきひろばレストラン&ショップに向かう通路頭上にはカーテンライトがちりばめられ、行き交う皆様を照らしてくれます。

そして、芝生広場に向かう並木道では、「祝福の音と光のシンフォニー」(※)が皆様の心を楽しませます。

※17時〜22時のうち、15分に1回、2分程度シンフォニーが演奏されます。

イベントの状況により演奏のタイミングを変更する場合があります。

けやきひろば2階カーテンライト

けやきひろば2階並木道

並木道を通ると芝生広場に到着します。

昼間はお子様が楽しく遊べるアート床となっている芝生広場頭上には、光る五線譜が登場します。

そして、芝生広場内のフォトスポットでは、二次元コードを読み込むと音楽を再生することができます。

(再生式:MP4)画像や動画と共にご自宅でも、余韻を楽しめます。

けやきひろば2階芝生広場(フォトスポットがあります。)

輝くカーテンライトにいざなわれてエスカレーターを降りると…様々な映像の流れるイルミネーションがまばゆく広がります。

頭上に広がる音符の精に目線が上がりつつ、四方では様々な映像を楽しむことができます。

さいたまスーパーアリーナ公式キャラクター「たまーりん」も登場します。

果たしてどんな空間が広がっているのでしょうか…来てのお楽しみです。

けやきひろば1階への通路(昨年度の様子) (2024年度は、頭上にカーテンライトが装飾されます。)

点灯初日となる11月9日(土)には、ゲストに元AKB48でピアニストとして活躍されている松井咲子さんを迎え、点灯セレモニーと特別企画のトークショー&ピアノライブを実施します。

25回目となる2024年度も、株式会社さいたまアリーナは、訪れる皆さまの幸福感を高められるようなイルミネーションを提供します。

【イルミネーション 概要】

■名称

けやきひろばイルミネーション 2024-25

Blessing Forest 〜祝福の音と光のシンフォニー〜

■主催

株式会社さいたまアリーナ

■協力

株式会社NTTドコモ、株式会社JR東日本ビルディング

大和ハウス工業株式会社、一般社団法人さいたま新都心エリアマネジメント

■特別協賛

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社、サッポロビール株式会社

大成建設株式会社 関東支店、株式会社日立ビルシステム

■協賛

アイルコーポレーション株式会社、アズビル株式会社、ALSOK埼玉株式会社

株式会社クリーン工房、株式会社サイオー、一般社団法人さいたまeスポーツ協会

公益社団法人さいたま観光国際協会、株式会社埼玉シミズ、

株式会社埼玉りそな銀行、彩の国アリーナ管理JV、株式会社昭和綜合サービス

株式会社デサン、株式会社テレビ埼玉、株式会社東農園

日本環境クリアー株式会社、日本環境マネジメント株式会社

フォルシアクラリオン・エレクトロニクス株式会社、フォワード株式会社

毎日興業株式会社、株式会社武蔵野銀行、望月印刷株式会社

■点灯期間

2024年11月9日(土)〜2025年1月26日(日)

■点灯時間

17:00〜24:00(点灯初日は17:30頃点灯予定)

■場所

けやきひろば1階および2階

■入場

無料

■内容

けやき150本の装飾および光・音の演出、

■公式URL

https://www.saitama-arena.co.jp/event/illumination2024/

■お問合せ

さいたまスーパーアリーナ 048-601-1122

【イルミネーション点灯セレモニー 概要】

■開催日時

2024年11月9日(土)17:15 開始予定

15:00から16:00までに優先入場券を配布し、16:50より入場開始となります。

■場所

けやきひろば2階サンクンプラザ(雨天時は1階プラザに変更)

■入場

無料

■内容

スペシャルゲストに元AKB48でピアニストとして活躍されている松井咲子さんを迎え、イルミネーション点灯セレモニー特別企画のトークショー&ピアノライブを開催します。

点灯初日を輝かしく彩るピアノの調べをどうぞお楽しみ下さい。

※イベントの内容は変更となる場合があります。

点灯セレモニー スペシャルゲスト 松井咲子

点灯セレモニー MC 塚田舞

<スペシャルゲスト「松井咲子」プロフィール>

埼玉県蕨市出身。

2015年8月にAKB48を卒業。

2012年に全編ピアノ・インストルメンタル(歌なし)アルバム「呼吸するピアノ」でのソロデビューやフジテレビ「芸能界特技王決定戦 TEPPEN」ピアノ部門での最多5大会制覇など、ピアノを通じたマルチな活動を展開している。

2015年9月から蕨市のPR大使に就任。

2016年3月から埼玉県の魅力を全国に発信する「埼玉応援団」(愛称:「コバトン倶楽部」)に入団。

テレビ埼玉「いまドキッ!埼玉」ではMCとしてレギュラー出演中。

<MC「塚田舞」プロフィール>

テレビ埼玉URL「アナウンサールーム」をご参照ください。

https://www.teletama.jp/announcer/mai_tsukada/

参考情報

■けやきひろばの概要

(1)場所 :埼玉県さいたま市中央区新都心10番地

(2)面積 :敷地面積:11,100.04m2

建築面積 :10,546.90m2

延べ面積 :26,608.61m2

店舗面積 :3,500.00m2

(3)アクセス:JR京浜東北・高崎・宇都宮線「さいたま新都心」駅下車徒歩2分

JR埼京線「北与野」駅下車 徒歩5分

(4)規模 :地下1階-地上3階

(5)出店数 :24店舗、行政サービス1施設

(6)駐車台数:約290台

(7)駐輪台数:約750台

(8)営業時間:各店舗により異なる。

(9)事業者 :株式会社さいたまアリーナ 埼玉県さいたま市中央区新都心8番地

(10)一般問合せ先:株式会社さいたまアリーナ 048-601-1122

