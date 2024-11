【PS Store:11月のお買い得セール】セール期間:~11月22日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、オンラインストア「PlayStation Store(PS Store)」にて「11月のお買い得セール」を実施している。セール期間は11月22日まで。

本セールでは対象のダウンロードタイトルが最大75%オフの特別価格で販売される。対象タイトルには「鉄拳8」、「Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition」、「ユニコーンオーバーロード」、「ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~」などがラインナップしている。

□「PS Store」の「11月のお買い得セール」

「11月のお買い得セール」対象タイトル(一部)

鉄拳8(PS5)

通常価格:9,680円

セール価格:4,840円(50%オフ)

□「PS Store」の「鉄拳8(PS5)」

Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition(PS5)

通常価格:9,990円

セール価格:6,193円(38%オフ)

□「PS Store」の「Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition(PS5)」

ユニコーンオーバーロード(PS4&PS5)

通常価格:8,778円

セール価格:6,144円(30%オフ)

□「PS Store」の「ユニコーンオーバーロード(PS4&PS5)」

ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~ (PS4 & PS5)

通常価格:8,580円

セール価格:5,148円(40%オフ)

□「PS Store」の「ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~ (PS4 & PS5)」

TEKKEN(TM)8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)CAPCOM

DRAGON'S DOGMA is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

(C)ATLUS. (C)SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ATLUS and the ATLUS logo are registered trademarks or trademarks of ATLUS Co., Ltd.. SEGA, the SEGA logo and UNICORN OVERLORD are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.