Appleが開発者に対し、ユーザーをより安価なサービスやApp Store以外の選択肢に誘導するのを認めなかったのはデジタル市場法に違反しているとして、EUがAppleに制裁金を科す見通しだと、海外メディアのBloombergが報じました。DMAの罰則とAppleの年間売上高を考慮すると、Appleに対する制裁金は380億ドル(約5兆8000億円)に達する可能性があると見積もられています。

Apple to Face First EU Fine Under Bloc’s Digital Markets Act (AAPL) - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-05/apple-to-face-first-eu-fine-under-bloc-s-digital-markets-actApple reportedly facing first-ever EU fine over App Store rules - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/11/5/24289067/apple-eu-fine-digital-markets-act-app-store2023年に施行され、2024年4月からEU域内に全面適用されているデジタル市場法(DMA)は、AppleやGoogle、Metaなどの大企業による専横を防止することを目的に、年間世界売上高の10%を上限とした制裁金を科すことなどを規定した法律です。2024年6月には、ユーザーをApp Store以外のサービスに誘導することを禁じるAppleの「アンチステアリング条項」がDMAに抵触している疑いでEU当局が調査を進めているため、DMAに基づいて訴追される最初の企業になるのはAppleだとの見方が出ていました。AppleがEUのデジタル市場法に基づき訴追される最初の企業になる可能性 - GIGAZINE匿名を条件にBloombergに情報を提供した関係者によると、欧州委員会は競争政策担当のマルグレーテ・ベステアー上級副委員長の任期が満了する11月末までに、Appleに対する制裁措置を講じると見られているとのこと。しかし、制裁金にはAppleが法律を順守するまで定期的に科せられるものも付随する可能性があるため、措置はまだ決定されておらず、場合によっては12月にずれ込むことも考えられると関係者は述べています。Appleは、2024年8月にもアンチステアリング条項がEU競争法に違反するとして約18億ユーロ(約2940億円)の制裁金を科されたばかりです。Appleが独禁法違反で2940億円の巨額罰金とApp Storeのルール変更をEUから命じられる - GIGAZINEDMAでは、大手IT企業に対して年間売上高の10%、違反が是正されない場合は20%の制裁金を科すことができるとされているほか、平均日次売上高の5%に及ぶ定期的な罰金を科すこともできると定められています。制裁金は前会計年度を基準としており、Appleの2023年の(PDFファイル)年間売上高は約3800億ドル(約58兆円)であるため、制裁金は380億ドルになる可能性があると見積もられています。BloombergはAppleにコメントを求めましたが、記事作成時点では回答が得られていません。また、欧州委員会はコメントを拒否しました。