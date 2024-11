三星ダイヤモンド工業は、新ガラスカッター「OZREE(オズリー)」を日本国内において2024年10月22日(火)から販売を開始しました。

三星ダイヤモンド工業「OZREE」

三星ダイヤモンド工業は、新ガラスカッター「OZREE(オズリー)」を日本国内において2024年10月22日(火)から販売を開始。

また、ドイツのデュッセルドルフで開催された世界最大のガラス産業展示会『glasstec 2024』にて販売に先駆け「OZREE」を発表しました。

この展示会は、100か国以上から約3万人以上が来場する、業界最大の注目イベントです。

「OZREE」は、90年の歴史を誇る三星ダイヤモンド工業の技術力と想いを結集した製品であり、今回の展示会では世界中の方々からとても高い評価を受けました。

特に、デザインや切れ味に関する賞賛の声が多数寄せられ、国際的な関心が集まりました。

glasstec 2024

OZREE(オズリー)

◇製品特長

1. 見やすい刃先デザイン

「OZREE」は、刃先が見やすい設計になっており、下絵のトレースがしやすく、複雑な曲線をスムーズに切り出すことができます。

精密な作業を求めるガラスアート作家の方にも適しています。

2. 直線も曲線も兼用

この製品は、1本で直線と曲線の両方を兼用できるため、さまざまな切断ニーズに応えることができます。

これにより、作業効率が向上し、ユーザーの負担を軽減します。

3. 卓越した切れ味

職人による丁寧な磨き作業によって、切れ味は抜群です。

高品質な材料と技術が融合し、長期間にわたって安定したパフォーマンスを提供します。

4. 日本の伝統美と持ちやすさ

デザイン面では日本の伝統美を取り入れ、持ちやすさを追求しました。

見た目の美しさと機能性が両立した「OZREE」は、使うたびに心地よさを感じられます。

『glasstec 2024』OZREE 展示会ブースの様子(2)

『glasstec 2024』OZREE 展示会ブースの様子(3)

『glasstec 2024』OZREE 展示会ブースの様子(4)

『glasstec 2024』OZREE 展示会ブースの様子(5)

『glasstec 2024』OZREE 展示会ブースの様子(6)

『glasstec 2024』OZREE 展示会ブースの様子(7)

『glasstec 2024』OZREE 展示会ブースの様子(8)

『glasstec 2024』OZREE 展示会ブースの様子(9)

◇来場者の声

展示会での「OZREE」に対する来場者の反応は非常に好評でした。

以下は、実際に製品を手に取った方々からのコメントです。

来場者の声(1)

来場者の声(1)

「デザインがとても素敵です。

手に馴染む滑らかな感触でカットの手応えも柔らかく、ガラスへのダメージを最小限に抑えられて少しの力で簡単に割ることができます。

」

来場者の声(2)

来場者の声(2)

「すごく美しいデザインですね。

この細いヘッドが手によく馴染み、カットするときの感触がとても心地良いです。

」

来場者の声(3)

来場者の声(3)

「とてもいい製品です。

使いやすくて軽いので、とても気に入っています。

」

革新を追求する三星ダイヤモンド工業

三星ダイヤモンド工業株式会社は、これからも革新を追求し、高品質な製品を提供していきます。

時代を切り拓いてきた職人達の魂が込められたガラスカッター「OZREE」が、皆様の創造性を最大限に引き出すパートナーとなることを願っています。

そしてこれからも世界へ日本技術の素晴らしさを伝え、「アツいモンをつくる」という情熱で世界に挑戦し続けます。

高品質な製品を提供

◇商品概要

詳しい情報や購入方法については、公式ウェブサイトを確認してください。

名称 : OZREE(オズリー)

販売開始日 : 2024年10月22日(火)

公式ウェブサイト: https://ozree.jp/

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1本で直線と曲線の両方を兼用!三星ダイヤモンド工業「OZREE」 appeared first on Dtimes.