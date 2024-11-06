TEMPEST、日本2ndミニアルバム「BUBBLE GUM」のアーティスト＆ジャケット写真が解禁
タイトル曲「Bubble Gum」は日本オリジナルの新曲で、エモーショナルなグルーヴの中毒性あるHIPHOPサウンドとなっている。切なさが溢れる新曲「Broken Record」、韓国リリースの人気曲「LIGHTHOUSE」「Slow Motion」の日本語バージョンなど、全6曲が収録される。
リリース直後には、新曲を引っ提げて待望の日本単独コンサートが大阪と東京で開催される。熱いライブパフォーマンスが評価されているTEMPESTのステージに注目が集まる。
■リリース概要
日本2ndミニアルバム「BUBBLE GUM」
2024年12月11日発売
【CD収録内容】※全形態共通
01.Bubble Gum
02.Broken Record
03.LIGHTHOUSE-Japanese ver.-
04.Slow Motion-Japanese ver.-
05.Bubble Gum-Instrumental-
06.Broken Record-Instrumental-
【初回限定盤DVD収録内容】
「Bubble Gum」Music Video
「Bubble Gum」Music Video Making Movie
※リリースイベント、POP！ POP！ 盤限定イベントに関しては後日発表させて頂きます。
〇初回限定盤（CD＋DVD）
\3,400（税込） / COZP-2145/6
・DVD付き
・トレーディングカード1枚（ソロ12種、ユニット6種よりランダム封入）
・特典抽選応募券1枚 ※初回生産分のみ
〇通常盤（CD only）
\2,300（税込） / COCP-42418
・トレーディングカード1枚（ソロ12種、ユニット6種よりランダム封入）※初回生産分のみ
・特典抽選応募券1枚封入 ※初回生産分のみ
〇POP！ POP！ 盤（CD＋GOODS）※コロムビアミュージックショップ限定販売
￥6,700（税込） / CEG-98
※完全数量限定生産のため、なくなり次第販売終了となります。
・アクリルジオラマセット付き
・トレーディングカード1枚（POP！ POP！ 盤ソロ6種、集合1種よりランダム封入）
・POP！ POP！ 盤限定イベント特典抽選応募券1枚封入
■公演概要
「2024 TEMPEST CONCERT [T-OUR：TEMPEST Voyage] in JAPAN」
2024年12月14日（土）
開場16:00 / 開演17:00
会場：＠Zepp Osaka Bayside
2024年12月15日（日）
開場17:00 / 開演18:00
会場：＠Zepp Diver City（TOKYO）
■関連リンク
TEMPEST日本公式サイト