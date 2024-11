ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は「すみっコぐらし」デザインの壁掛けクリスマスツリー&オーナメントセットを紹介します☆

ベルメゾン「すみっコぐらし」壁掛けクリスマスツリー&オーナメントセット

価格:9,990円(税込)

発売日:2024年11月1日(金)

セット内容:壁掛けツリー1体、オーナメント1セット

サイズ:クリスマスツリー高さ約53cm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

さまざまなライフスタイルやインテリアのテイスト、住宅事情に考慮した、飾る場所を選ばない「壁掛けクリスマスツリー」に、「すみっコぐらし」デザインが登場!

サンタクロースやクリスマスデザインに扮したキャラクターたちがかわいい、「すみっコぐらし」のオーナメント付きです。

キャラクターたちのほか、星、プレゼント、「Merry Christmas」の4種類のクリスマスデザインのオーナメントが、あたたかなクリスマスの雰囲気を演出します。

壁掛け仕様で場所を取らないため、リビングや子ども部屋など、様々な場所に手軽に飾ることができます。

収納もストレスなく行える、うれしいクリスマスツリーです☆

手軽に出して片づけられる、かわいらしい「すみっコぐらし」の壁掛けクリスマスツリー。

「すみっコぐらし」壁掛けクリスマスツリー&オーナメントセットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

