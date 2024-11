アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」19店舗に、長崎県小長井産のブランド牡蠣「華漣(かれん)」が数量限定で登場!

「かき日本一決定戦」初代王者の、プリッとした弾力とクリーミーで濃厚な味わいが楽しめます☆

レッドロブスター 長崎県小長井産COLDオイスター(生牡蠣)「華漣(かれん)」

価格:1ピース 759円(税込)

発売日:2024年11月6日(水)

取扱店舗:レッドロブスター19店舗

アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」のシーフードメニューの中でも人気の高いカテゴリー「牡蠣」

中でも特に「COLDオイスター(生牡蠣)」が人気で、季節や時期によって産地を変えながら一年中新鮮な味が楽しめます。

今回、希少価値が高いブランド牡蠣「華漣(かれん)」を仕入れることが出来たため、数量限定で「COLDオイスター(生牡蠣)」として登場します!

長崎県小長井産「華漣(かれん)」について

今回登場の「華漣(かれん)」は、長崎県小長井市で生産されたブランド牡蠣。

2012年に開催された「かき日本一決定戦」で初代王者に輝いた実績があります。

その名前は浜辺に咲く小さくて可憐な花をイメージして名付けられました。

小長井産の牡蠣自体が高品質な牡蠣であるとして有名ですが、その中でもえりすぐりのエリート牡蠣が「華蓮(かれん)」です。

美しい黄金色の殻に包まれた華漣は小ぶりでも厚みがあり、プリッとした弾力とクリーミーで濃厚な味わいが楽しめます。

「華漣」の産地となる諫早湾は、有明海の奥に位置しており、潮の干満差が大きく、栄養分に恵まれた豊かな環境です。

“シングルシード方式”という、かごの中で丁寧に育成され通常の何倍も手間と時間のかかる工程を施すことから、凝縮された旨味と美味しさが生まれます。

※シングルシード方式とは:1粒1粒大事に育てることで見た目が美しく、肉厚で身詰まりの良い高品質なオイスターが出来上がる付加価値を高める養殖方法

「COLDオイスター食べ比べセット」も登場

価格:1,199円(税込)

今回は「華蓮(かれん)」単品での販売に加えて、「レッドロブスター」で通年で提供されている「国産COLDオイスター」との食べ比べセットも登場。

長崎県小長井産COLDオイスター「華漣(かれん)」と国産COLDオイスターを各1ピースずつ盛り合わせています☆

「かき日本一決定戦」初代王者の長崎県小長井産「華漣(かれん)」を生牡蠣で食べられるチャンス!

長崎県小長井産のブランド牡蠣「華漣(かれん)」は、2024年11月6日(水)より、「レッドロブスター」19店舗にて数量限定で登場です。

※数量限定のため、在庫がなくなり次第終了

※舞浜イクスピアリ店・ハウステンボス店では取り扱いなし

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post “かき日本一決定戦初代王者”が味わえる!レッドロブスター 長崎県小長井産COLDオイスター(生牡蠣)「華漣(かれん)」 appeared first on Dtimes.