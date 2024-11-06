パン野実々美、令和の若者が抱える感情を包み隠さず吐露した「伽藍堂」を配信リリース
20歳のシンガー・パン野実々美が、新曲「伽藍堂」を配信リリース。Lyric Videoを11月6日21時からYouTubeプレミア公開も決定した。
7月にメジャー1st EP『Music Meets Me』のリリース、初のワンマンライブツアーを東阪福にて開催するなど注目を集めたパン野実々美が、新曲「伽藍堂」を配信リリース。自身の20歳という節目に寄せて書き下ろした本楽曲は、彼女の初めて見せる本当の姿、これまのパブリックイメージを覆す自身の本質をさらけ出すかのような詞の世界観にJazz、Funk、AOR、R&Bなどの新たなサウンドアプローチを融合した意欲作に仕上がっている。孤独や葛藤、セルフネグレクト、承認欲求など、令和の若者が抱える現代病とも言えるような感情を包み隠さず吐露した内容だ。
リリース情報
リリース日：2024年11月6日
【配信リンク】
https://pannomimimi.lnk.to/garando
【Lyric Video】
※11/6(水) 21時プレミア公開
https://youtu.be/yMf09GSD9mI
ライブ・イベント情報
日時：2024年11月8日(金) 開場18:00 / 開演18:30
会場：大阪・南堀江knave
出演：パン野実々美/手がクリームパン/森あんぱん/琳子
■だてなフェス2024
日時：2024年11月10日(日)
会場：福島県・保原体育館
■佐賀さいこうフェス
日時：2024年11月17日(日) 10:00〜18:00
会場：佐賀県・佐賀県立博物館・美術館前
■熊本城ホール5周年記念 Hash!go Fes.
日時：2024年12月28日(土) 10:00〜20:00
会場：熊本県・熊本城ホール
関連リンク
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