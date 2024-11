「なすび」による、ラジオ福島公開収録！山口学園ECC国際外語専門学校「ふくしまマルシェ」

山口学園ECC国際外語専門学校の選択教科「つなぐ福島」受講生が、福島県の魅力を発信する福島銘産品市「ふくしまマルシェ」を2024年11月17日(日)に開催します。

山口学園ECC国際外語専門学校「ふくしまマルシェ」

日時 :2024年11月17日(日)10:00〜17:00

場所 :OS広場イベントスペース 大阪市北区小松原町3-3

イベント名:福島銘産品市「ふくしまマルシェ」

主催 :学校法人山口学園ECC国際外語専門学校「つなぐ福島」受講生

目的 :東日本大震災と原発事故からの復興支援と風評風化対策・

福島県の魅力発信

出店者 :福島県大阪事務所(日本酒、おつまみの販売)/

関西福島県人会(福島県産牛の串焼き販売)/

ふくしま果樹加工考案室(福島市産の果物を使ったソーダと

フルーツソースの販売)/

Bond & Co.(アイガモ栽培米と日本酒の販売)/

株式会社スマイルファーム(アンスリウムの販売)/

株式会社ラジオ福島(「Radio de Show」公開収録)/

ECC国際外語専門学校「つなぐ福島」

(福島県産品の販売:りんご、野菜、銘菓、ソウルフード「凍天」等)

協力 :オーエス株式会社・大阪市北区「ジシン本」・

一般社団法人あおぞら湯・株式会社ラジオ福島・福島県

防災・減災、地域貢献に関心のある学生が集い、福島県視察研修で訪れた農園(まるせい果樹園)のりんごを販売する他、福島県からも特産品販売店が来阪出店します。

また、福島県出身のタレント「なすび」氏による、ラジオ福島公開収録も開催。

大阪市北区の中心地・OS広場イベントスペースに、学生の「ふくしま愛」が広がります。

福島市のソウルフード「凍天(しみてん)」販売

◇選択授業「つなぐ福島」教科概要◇

本校は、2024年9月、関西地方での福島県の情報発信を継続的に実施するために、福島県と連携協定を締結し、選択教科「つなぐ福島」を新設・開講しました。

東日本大震災により、未曾有の複合災害に見舞われた福島県について学び、風評風化対策、および、福島県の現状を知り、研究し発信する教科。

在籍コースを問わず選択が可能で、防災や地域貢献に関心を抱く学生が、現在9名受講中。

受講生は、実際に福島県に赴き、福島県の復興の現状を確認したり、災害・防災を「じぶん事」として捉えるために、大阪北区の外部団体「ジシン本」や社会福祉協議会と連携し、学びを深めています。

【授業内容】

福島県の基礎知識・東日本大震災原子力災害からの歩み・食の安全性について・防災と減災・自助共助公助・救命救急講習・福島視察研修(2泊3日)・福島魅力発信のため関西地域のイベントに参加し、銘産品の販売や運営ボランティアを実施

