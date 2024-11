元フジコーズ・松尾実李果登場！ROY「日本文化交流イベント」

ROYは、技能実習生の育成を目的にインドネシアに設立した建築研修センターにおいて、タレント・松尾実李果さん(元フジコーズ)を招き、日本文化を学ぶ交流イベントを実施しました。

ROY「日本文化交流イベント」

この活動は、ROYがインドネシアで推進する技能実習生育成プログラムの一環であり、技術指導にとどまらず、文化交流を通じた総合的な人材育成を目指しています。

爽やかな水色の浴衣姿を披露した松尾実李果さんとインドネシアの伝統衣装(左からバリ、ジョグジャカルタ、南スマトラ島ランプン州、南スマトラ州パレンバン)で出迎えた研修生たち

この活動では、松尾さんが水色の浴衣姿で登場し、現地の研修生たちがインドネシアの各地域の伝統衣装で歓迎するという、文化交流の象徴的なシーンが実現しました。

また、研修生たちは『マウメレ』と呼ばれる東ヌサ・トゥンガラ州の伝統的な踊りを披露し、松尾さんの来訪を歓迎しました。

この異文化の融合は、研修生たちにとって日本への関心と親近感を深める貴重な機会となりました。

書道6段の腕前を披露した松尾実李果さん

今回のイベントは、松尾さん自身の趣味である日本のアニメーションや日本の和食文化、伝統的な和装文化の紹介を中心に行い、研修生たちの日本文化への興味を引き出す貴重な機会となりました。

さらに、書道6段の資格を持つ松尾さんは、腕前を披露しながら、基本的な筆の運び方や姿勢についても指導を行い、交流を深めました。

研修生たちは松尾さんの話に熱心に耳を傾け、自ら筆を持って書道に挑戦しました。

また、カレーや焼きそば、お好み焼きなどの日本の家庭料理を振舞う炊き出しイベントも催され、研修生たちと一緒に料理をしながら親睦を深める一面もありました。

これらの交流を通して、松尾さんはインドネシアの研修生たちの礼儀正しさと誠実な態度に感銘を受け、日本とインドネシアの文化における共通点を発見しましたと語っています。

松尾実李果さん

今回の活動において、日本文化の魅力を直接研修生たちに伝えた松尾実李果さんに、コメントをお伺いしました。

以下はインタビューからの抜粋です。

● インドネシアの研修生たちと交流した感想を教えてください

「研修生たちの礼儀正しさや真面目な姿勢にとても感銘を受けました。

また、日本の文化への好奇心がとてもあり強くて、日本に興味を持ってくれたのが嬉しかったです。」

● 交流を通じて特に印象に残ったことはありますか?

「炊き出しイベントで、約100人分のカレーや焼きそば、お好み焼きを作りました。

日本食はとても人気で、全部食べてくれて嬉しかったです。

作業中に研修生の方々と人気アーティストの話題などで盛り上がりました。

また、日本のお寿司に興味がある方が多かったので、日本に来たらぜひ食べてみてほしいです!」

● 再度機会があれば、どのような事を伝えたいですか??

「日本のファッションに興味を持つ研修生が多かったので、次回は日本のトレンドファッションやメイクなども紹介してみたいです。

また、日本人のことをもっと深く理解してもらえるような交流の場を作りたいです。」

● インドネシアの研修生たちや現在日本で働く技能実習生の方々へメッセージをお願いします。

「皆さんが元々持っている真面目さや礼儀正しさは日本で暮らす上でも大きな強みになると思います。

ぜひ、その魅力や愛嬌を大切にしながら、日本でも頑張ってほしいです。

また、日本で働く外国人技能実習生の方々も、慣れない日本の地で大変なことも多いと思いますが、息抜きも大事にして適度にリフレッシュしながら自分のペースで頑張ってください!」

【松尾実李果さんプロフィール】

愛称 : みんみ

趣味 : ファッション研究、乗馬、アニメ鑑賞、ジャズ

特技 : バレエ、習字、茶道

出演 : オールナイトフジコ

(2023年4月15日-2024年3月23日、フジテレビ)

-フジコーズ1期生

