SEVENTEEN、新AL『SPILL THE FEELS』で米ビルボード2週連続チャートイン！活躍続く

ボーイズグループSEVENTEENが、米ビルボードで2週連続のチャートインに成功した。

11月5日(以下、現地時間)、米ビルボードが発表した最新チャート(11月9日付)によると、SEVENTEENの12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』がメインアルバムチャート「ビルボード200」で41位を記録した。

『SPILL THE FEELS』は先週、同チャートに5位で初登場。これにより、SEVENTEENはアルバムが6作品連続で「トップ10」に入るという快挙を成し遂げた。

(写真=PLEDISエンターテインメント)

同アルバムは、他のチャートでも高い順位を維持。「ワールドアルバム」チャートではトップをキープし、「トップアルバムセールス」チャートでは通算6回目となる1位を達成した。最新チャートでは7位に入り、依然として上位に名を連ねている。

同アルバムのタイトル曲『LOVE, MONEY, FAME(feat.DJ Khaled)』も好成績を残しており、「グローバル200」で135位、「グローバル(米国を除く)」で66位にチャートインした。

アルバムも音源も広く愛され続けるSEVENTEENは、「アーティスト100」チャートでも30位を記録した。

なお、SEVENTEENは現在、北米でワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」を開催中。公演のチケットは売切れが相次ぐなど、好評を博している。今後行われるLA公演では、開催に合わせ「SEVENTEEN THE CITY Los Angeles」が予定されており、現地のCARAT(SEVENTEENの公式ファンネーム)を盛り上げ続けている。