aespaからWayV、SUPER JUNIORまで！12月に開催「UTO FEST in OKINAWA」出演決定

日韓文化交流を目的とした大型K-POPコンサート「UTO FEST」が2024年12月7日(土)と8日(日)の2日間、沖縄セルラースタジアム那覇で開催される。本公演は、今年4月にマリンメッセ福岡A館、7月にKアリーナ横浜で成功を収めた「UTO FEST」の第3弾として企画され、12年ぶりに沖縄で行われる超特級K-POP公演として、日韓両国のK-POPファンからの注目が集まっている。

「UTO FEST」は、K-POPという共通の文化を通じて国境を超えた交流を促進し、ファン同士の絆を深めるグローバルなコンサートだ。2024年の締めくくりとなる沖縄公演は、日韓修交60周年を1ヶ月後に控え、特別な意味を持つイベントとして企画された。初日となる12月7日(土)には、2025年にデビュー20周年を迎えるSUPER JUNIORのユニットで、イトゥク、シンドン、シウォンの3人で構成されるSUPER JUNIOR-L.S.S.およびキュヒョン、リョウク、イェソンで構成されたSUPER JUNIOR-K.R.Y.が出演。さらに、沖縄出身でオーディション番組「青春スター」から誕生したn.SSingのリーダー・カズタや、7人組多国籍ガールズグループMADEINもステージを彩る。2日目の12月8日(日)には、音源やアルバムチャートで1位を獲得し、話題の中心にいるaespaが登場。さらに、6枚目のミニアルバム「FREQUENCY」でのカムバックが期待されるWayVや、第5世代トップパフォーマーとして注目されるxikers、ボーイズグループプロジェクト「LOUD」からP NATIONに所属し、デビューを果たしたTHE NEW SIXが「UTO FEST」のフィナーレを盛り上げる。本公演のチケットは11月5日より楽天で販売開始。日韓文化交流の新たな幕開けとなる「UTO FEST」に期待が高まる。

■公演概要

「UTO FEST in OKINAWA」

日程:12月7日(土)〜8日(日)

〇7日

開場 15:00 / 開演 18:00

〇8日

開場 14:30 / 開演 17:30



会場:沖縄セルラースタジアム那覇(沖縄県)



<出演者>

〇DAY1

SUPER JUNIOR-L.S.S. / SUPER JUNIOR-K.R.Y. / n.SSing / MADEIN



〇DAY2

aespa / WayV / xikers / THE NEW SIX



<料金・受付スケジュール>

・UTOPIA席 29,000円(税込)

・VIP席 26,000円(税込)

・SS席 15,000円(税込)

・A席 10,500円(税込)

※UTOPIA席は「Utopia独占販売」となります。



【楽天チケット先行先着】

先着 11月5日(火)18:00〜11月18日(月)23:59



【プレイガイド先着先行】

先着 11月12日(火)18:00〜11月18日(月)23:59



【一般発売】

先着 11月23日(土)10:00〜各公演前日23:59



【海外居住者販売】

先着 11月5日(火)18:00〜11月18日(月)23:59



